В Україні директора департаменту банку судитимуть за видачу багатомільйонного кредита фіктивній компанії

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві скерувало до суду справу проти директора департаменту корпоративного бізнесу одного з банків, якого викрили на видачі неплатоспроможному позичальнику кредиту в особливо великих розмірах.

Як ідеться у повідомленні відомства, службова особа банку за попередньою змовою групи осіб прийняла рішення про відкриття товариству-позичальнику відновлювальної кредитної лінії із загальним лімітом 33 мільйона гривень з подальшим збільшенням ліміту кредитування до 58 мільйонів.

Втім, як встановили детективи БЕБ, компанія-позичальник виявилася фіктивним підприємством. Як уточнюють в Київській міській прокуратурі, що здійснює процесуальне керівництво у справі, 56,1 мільйона гривень є сумою збитків, завданих банку через невиконання зобов’язань по кредитному договору.

Фігуранта звинувачують за частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Правоохоронці не вказують назву банку та прив'язки фабули справи до часових термінів. Втім у БЕБ зазначають, що "згодом банківську установу було ліквідовано". Нагадаємо, що за останні три роки в Україні було прийнято рішення про ліквідацію банку "Аркада", Місто Банку, банку "Земельний капітал", МР Банку (Сбербанку), Промінвестбанку, Мегабанку, банків "Січ" та "Форвард", а також Айбокс Банку.

Нагадаємо також, що у жовтні минулого року Вищий антикорупційний суд дав умовний термін директору компанії, що допомогла ліквідованому нині Реал Банку вкрасти 800 мільйонів стабілізаційного кредиту Національного банку України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com