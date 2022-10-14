ВАКС дав умовний термін директору компанії, що допомогла Реал Банку вкрасти 800 мільйонів стабкредиту НБУ

Вищий антикорупційний суд 13 жовтня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директором приватного товариства, яке було одним з учасників схеми заволодіння кредитними коштами Національного банку України. Про це йдеться у повідомленні САП.

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У ході слідства, яке спершу проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро, було встановлено, що у вересні 2013 року Реал Банк надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації.

У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з них очолював вищевказаний директор.

Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в Реал Банку на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів з моменту заяви. Згодом, у жовтні 2013 року, така заява була складена і відповідно підписана очільником вказаного товариства.

Ця заява стала формальною підставою для звернення Реал Банку за підтримкою до НБУ, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 мільйонів гривень під заставу майна. Проте, як з’ясувалося при розслідуванні, вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.

Отримані від Нацбанку кошти керівництво Реал Банку, за даними слідства, спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній з ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 мільйонів гривень.

Зважаючи на надання директором приватного товариства викривальних показів щодо керівництва та інших учасників злочинної організації, прокурор та фігурант справи уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно з вироком ВАКС, який її затвердив, директор компанії визнаний винним за частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 28 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (створення злочинної організації та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або злочинною організацією).

Обвинуваченому призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки та з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки. Вирок може бути оскаржено до Апеляційної палати ВАКС впродовж 30 днів.

Нагадаємо, що Реал Банк був визнаний НБУ неплатоспроможним 28 лютого 2014 року. 21 травня регулятор вирішив ліквідувати цю фінустанову. Процедура ліквідації тривала більше п'яти років і була завершена 29 липня 2019 року.

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