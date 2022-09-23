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Апеляційна палата ВАКС підтвердила виправдувальний вирок ексголові ДПЗКУ щодо розтрати 88 мільйонів гривень

Апеляційна палата ВАКС підтвердила виправдувальний вирок ексголові ДПЗКУ щодо розтрати 88 мільйонів гривень
Валерій Томіленко. Фото: Latifundist

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 23 вересня підтвердила виправдувальний вирок керівнику Державної продовольчо-зернової корпорації України Валерію Томіленку та його двом спільникам. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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При цьому там заявили, що не погоджуються з позицією суду та після ознайомлення з повним текстом рішення апеляційної інстанції оскаржать виправдувальний вирок вже в касаційному порядку у Верховному суді.

Нагадаємо, що 29 вересня 2021 року Томіленка та двох директорів елеваторів було визнано невинуватими у вчиненні розтрати коштів корпорації у сумі понад 88 мільйонів гривень.

За версією ж слідства, керівник ДПЗКУ в 2015 році підписав два договори щодо поставки кукурудзи з Рокитнянським комбінатом хлібопродуктів та "Васильківхлібпродуктом". У подальшому він надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 мільйонів гривень та 38,5 мільйона гривень в якості передоплати на виконання вищезгаданих угод.

Проте товар, який було заначено в договорах, як встановило Національне антикорупційне бюро, був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації взагалі не мав наміру виконувати зазначені угоди.

Внаслідок цього держава в особі зернової корпорації втратила понад 88 мільйона гривень, які після перерахування як передоплати були використані третіми особами на задоволення власних потреб. Дії обвинувачених були кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов