Апелляционная палата ВАКС подтвердила оправдание экс-главы ГПЗКУ по делу о растрате 88 миллионов гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 23 сентября подтвердила оправдательный приговор руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Валерию Томиленко и его двум сообщникам. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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При этом там заявили, что не согласны с позицией суда и после ознакомления с полным текстом решения апелляционной инстанции обжалуют оправдательный приговор уже в кассационном порядке в Верховном суде.

Напомним, что 29 сентября 2021 года Томиленко и два директора элеваторов были признаны невиновными в совершении растраты средств корпорации в сумме более 88 миллионов гривен.

По версии же следствия, руководитель ГПЗКУ в 2015 году подписал два договора по поставке кукурузы с Рокитнянским комбинатом хлебопродуктов и "Васильковхлебпродуктом". В дальнейшем он дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 миллионов гривен и 38,5 миллиона гривен в качестве предоплаты на выполнение вышеупомянутых договоров.

Однако товар, указанный в договорах, как установило Национальное антикоррупционное бюро, отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения.

В результате государство в лице зерновой корпорации потеряло более 88 миллионов гривен, которые после перечисления в качестве предоплаты были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных нужд. Действия обвиняемых были квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.