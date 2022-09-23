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Апелляционная палата ВАКС подтвердила оправдание экс-главы ГПЗКУ по делу о растрате 88 миллионов гривен
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 23 сентября подтвердила оправдательный приговор руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Валерию Томиленко и его двум сообщникам. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
При этом там заявили, что не согласны с позицией суда и после ознакомления с полным текстом решения апелляционной инстанции обжалуют оправдательный приговор уже в кассационном порядке в Верховном суде.
Напомним, что 29 сентября 2021 года Томиленко и два директора элеваторов были признаны невиновными в совершении растраты средств корпорации в сумме более 88 миллионов гривен.
По версии же следствия, руководитель ГПЗКУ в 2015 году подписал два договора по поставке кукурузы с Рокитнянским комбинатом хлебопродуктов и "Васильковхлебпродуктом". В дальнейшем он дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 миллионов гривен и 38,5 миллиона гривен в качестве предоплаты на выполнение вышеупомянутых договоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Однако товар, указанный в договорах, как установило Национальное антикоррупционное бюро, отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения.
В результате государство в лице зерновой корпорации потеряло более 88 миллионов гривен, которые после перечисления в качестве предоплаты были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных нужд. Действия обвиняемых были квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.