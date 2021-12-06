Государственный аграрный гигант получил 328 млн грн убытков

За три квартала 2021 года акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), которая находится в управлении Министерства экономики, получила чистый убыток на сумму 327,9 млн грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет ГПЗКУ о выполнении показателей финансового плана за 9 месяцев, сообщает Марлин.

По состоянию на октябрь корпорация имела финансовые обязательства на общую сумму 25,2 млрд грн. 23,9 млрд грн из этой суммы составляет долг ГПЗКУ перед Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов, которую украинская сторона должна выплатить до 2027 года.

Напомним, в 2012 году ГПЗКУ заключила кредитное соглашение с китайской корпорацией, по которому обязалась ежегодно поставлять зерно в Китай. Однако из-за многочисленных коррупционных скандалов исполнение контракта регулярно срывалось.

В пояснительной записке ГПЗКУ уже второй квартал подряд отмечает, что китайские кредиторы отказываются от большинства поставок украинской корпорации, что существенно снижает доход последней.

"При реализации сельскохозяйственной продукции ГПЗКУ в соответствии с условиями Генерального договора о сотрудничестве предоставляет предложения по поставке зерновых стратегическому партнеру компании ССЭС. Фактически большинство предоставленных предложений компания ССЭС не подтвердила, что в свою очередь негативно отразилось на фактических объемах реализации", — сообщила зерновая корпорация.

В октябре новый директор компании заявил об отсутствии средств для погашения долга. Поскольку кредит предоставлялся под государственные гарантии, то при отсутствии средств в компании платить за кредит будут из государственного бюджета.

С сентября 2021 года ГПЗКУ возглавляет Василий Коваленко. Предыдущего директора Андрея Власенко уволили после его задержания правоохранительными органами. Он обвиняется в присвоении 71 млн грн компании.

Согласно финансовому отчету зарплата руководителя компании составляет 427 тысяч грн, члена правления — 282 тысячи грн, менеджера среднего звена — 23 тысячи грн, а работника — 10 тысяч грн. Таким образом, зарплата руководителя в 43 раза выше оплаты труда работника. В общей сложности на оплату труда 4297 человек компания тратит 59 млн грн в месяц.

Напомним, что ГПЗКУ вошла в топ-5 убыточных государственных компаний Украины по результатам полугодия текущего года.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация — национальный оператор зернового рынка Украины, оказывает услуги в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Корпорация позиционирует себя на рынке как самая мощная государственная вертикально-интегрированная компания в аграрном секторе экономики страны. ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 г.

Как сообщалось ранее, Государственная налоговая служба, которой до мая 2021 года руководил бывший первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, "за невмешательство" в деятельность ГПЗКУ якобы "получала вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами".

Отметим, что в последнее время ГПЗКУ стала предметом скандалов и объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Недавно СМИ обнародовали данные о завышении предъявляемого к возмещению НДС на сумму более 500 млн грн времен предыдущего руководителя Андрея Власенко, до этого Нацполиция предупредила незаконный вывоз из страны 7 млн тонн пшеницы по контрактам с должниками ГПЗКУ. Сам Власенко пребывает под домашним арестом из-за обвинений в растрате 71 млн грн денег госкорпорации при экспорте зерна по заниженным ценам и без предоплаты сомнительным покупателям.

После этого Министерство экономики решило инициировать создание рабочей группы с целью трансформации Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в прозрачную и эффективную компанию из-за недовольства Китая ее менеджментом.