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АПК 60 минут назад

Денег нет: государственный аграрный гигант не может выплатить китайский кредит

Очередной срок уплаты обязательных платежей по договору ГПЗКУ с Экспортно-импортным банком Китая приходится на январь 2022 года

ГПЗКУ не может выплатить китайский кредит ГПЗКУ не может выплатить китайский кредит
ГПЗКУ не может выплатить китайский кредит

Денежных средств на счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно для уплаты платежей по договору о кредитовании с Экспортно-импортным банком Китая.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ГПЗКУ Василий Коваленко в ходе первого заседания рабочей группы по вопросам выполнения договоров компании с китайскими партнерами, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Напомним, АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в 2012 году заключила договоры на получение двух кредитов с Экспортно-импортным банком. По первому кредитному договору выборка средств была осуществлена в полном объеме в конце 2012 года. Предметом кредитного договора является финансирование закупки зерновых культур в отечественных сельхозпроизводителей для их дальнейшего экспорта в Китай. Второй кредит по состоянию на 12.10.2021 не открыт.

6 октября 2021 года правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения выполнения обязательств АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" перед Экспортно-импортным банком Китая и Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов (CCEC).

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Василий Коваленко отметил, что очередной срок уплаты обязательных платежей по договору приходится на январь 2022 г.

Также руководитель ГПЗКУ представил предложения по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности общества и возможные варианты реструктуризации долга.

"По результатам заседания межведомственная рабочая группа определила план мероприятий по преодолению финансовых проблем, среди которых: проведение консультаций и подготовка проектов изменений договоров между АО "ГПЗКУ" и Экспортно-импортным банком Китая и прочее", — сказано в сообщении Минэкономики.

"Несмотря на то, что кредитные договоры между ГПЗКУ и Экспортно-импортным банком Китая были заключены в 2012 году, сейчас нам необходимо искать пути и координировать совместные действия с целью обеспечения выполнения финансовых обязательств ГПЗКУ. Этот вопрос очевидно требовал решения значительно раньше, однако не был начат. Сейчас мы вынуждены в уже сжатые сроки принимать решение о реанимации этих отношений. В этом вопросе надеюсь на конструктивный подход участников процесса, особенно китайских партнеров", — отметил первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко.

Как сообщалось ранее, Государственная налоговая служба, которой до мая 2021 года руководил нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, а после этого периода ее возглавляет его зам Евгений Олейников — "за невмешательство" в деятельность ГПЗКУ якобы "получало вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами". 

Отметим, что в последнее время ГПЗКУ стала предметом скандалов и объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Недавно СМИ обнародовали данные о завышении предъявляемого к возмещению НДС на сумму более 500 млн грн. времен предыдущего руководителя Андрея Власенко, до этого Нацполиция предупредила незаконный вывоз из страны 7 млн тонн пшеницы по контрактам с должниками ГПЗКУ. Сам Власенко пребывает под домашним арестом из-за обвинений в растрате 71 млн грн. денег госкорпорации при экспорте зерна по заниженным ценам и без предоплаты сомнительным покупателям. 

Отметим, что Министерство экономики решило инициировать создание рабочей группы с целью трансформации Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в прозрачную и эффективную компанию из-за недовольства Китая ее менеджментом.

Чистый доход ГПЗКУ от реализации продукции за первое полугодие текущего года составил 5,7 млрд грн. Для сравнения: этот же показатель за аналогичный период прошлого года был на 1,5 млрд грн меньше и составлял лишь 4,2 млрд грн. 

Вместе с тем убыток, полученный корпорацией за первое полугодие 2021 года, является одним из самых наименьших за весь период обслуживания китайского кредита.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн т зерновых грузов в год. Корпорация имеет в своем составе два собственных речных терминала (Голопристанский и Великолепетиский элеваторы) с возможностью перегрузки зерна на водный транспорт. 

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