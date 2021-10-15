Денег нет: государственный аграрный гигант не может выплатить китайский кредит

Денежных средств на счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно для уплаты платежей по договору о кредитовании с Экспортно-импортным банком Китая.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ГПЗКУ Василий Коваленко в ходе первого заседания рабочей группы по вопросам выполнения договоров компании с китайскими партнерами, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Напомним, АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в 2012 году заключила договоры на получение двух кредитов с Экспортно-импортным банком. По первому кредитному договору выборка средств была осуществлена в полном объеме в конце 2012 года. Предметом кредитного договора является финансирование закупки зерновых культур в отечественных сельхозпроизводителей для их дальнейшего экспорта в Китай. Второй кредит по состоянию на 12.10.2021 не открыт.

6 октября 2021 года правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения выполнения обязательств АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" перед Экспортно-импортным банком Китая и Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов (CCEC).

Василий Коваленко отметил, что очередной срок уплаты обязательных платежей по договору приходится на январь 2022 г.

Также руководитель ГПЗКУ представил предложения по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности общества и возможные варианты реструктуризации долга.

"По результатам заседания межведомственная рабочая группа определила план мероприятий по преодолению финансовых проблем, среди которых: проведение консультаций и подготовка проектов изменений договоров между АО "ГПЗКУ" и Экспортно-импортным банком Китая и прочее", — сказано в сообщении Минэкономики.

"Несмотря на то, что кредитные договоры между ГПЗКУ и Экспортно-импортным банком Китая были заключены в 2012 году, сейчас нам необходимо искать пути и координировать совместные действия с целью обеспечения выполнения финансовых обязательств ГПЗКУ. Этот вопрос очевидно требовал решения значительно раньше, однако не был начат. Сейчас мы вынуждены в уже сжатые сроки принимать решение о реанимации этих отношений. В этом вопросе надеюсь на конструктивный подход участников процесса, особенно китайских партнеров", — отметил первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко.

Как сообщалось ранее, Государственная налоговая служба, которой до мая 2021 года руководил нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, а после этого периода ее возглавляет его зам Евгений Олейников — "за невмешательство" в деятельность ГПЗКУ якобы "получало вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами".

Отметим, что в последнее время ГПЗКУ стала предметом скандалов и объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Недавно СМИ обнародовали данные о завышении предъявляемого к возмещению НДС на сумму более 500 млн грн. времен предыдущего руководителя Андрея Власенко, до этого Нацполиция предупредила незаконный вывоз из страны 7 млн тонн пшеницы по контрактам с должниками ГПЗКУ. Сам Власенко пребывает под домашним арестом из-за обвинений в растрате 71 млн грн. денег госкорпорации при экспорте зерна по заниженным ценам и без предоплаты сомнительным покупателям.

Отметим, что Министерство экономики решило инициировать создание рабочей группы с целью трансформации Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в прозрачную и эффективную компанию из-за недовольства Китая ее менеджментом.

Чистый доход ГПЗКУ от реализации продукции за первое полугодие текущего года составил 5,7 млрд грн. Для сравнения: этот же показатель за аналогичный период прошлого года был на 1,5 млрд грн меньше и составлял лишь 4,2 млрд грн.

Вместе с тем убыток, полученный корпорацией за первое полугодие 2021 года, является одним из самых наименьших за весь период обслуживания китайского кредита.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн т зерновых грузов в год. Корпорация имеет в своем составе два собственных речных терминала (Голопристанский и Великолепетиский элеваторы) с возможностью перегрузки зерна на водный транспорт.