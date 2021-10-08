ВАКС оправдал бывшего руководителя ГПЗКУ, которого обвиняли в растрате 88 млн грн

Высший антикоррупционный суд полностью оправдал Валерия Томиленко, который в 2014-2015 годах руководил Государственной продовольственной зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ). Еще в 2015 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили его в растрате 88 млн грн.

На пресс-конференции в четверг Томиленко сообщил, что 29 сентября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, в котором огласила, что не нашла в действиях бывшего руководителя ГПЗКУ ни правонарушения, ни корыстного мотива, ни преступного умысла.

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"Более того, значительную часть доказательств, приведенных обвинением, Высший антикоррупционный суд признал недопустимыми, ненадлежащими и недостоверными, — подчеркнул Валерий Томиленко. — Экзамен на профессионализм и непредвзятость Высший антикоррупционный суд сдал успешно".

Почти 6 лет назад уголовное дело против Валерия Томиленко возбудили по ст. 191 УК Украины — "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Речь шла о двух контрактах купли-продажи зерна кукурузы будущего урожая. Два контракта, которые стали предметом судебного разбирательства, предусматривали закупку 28 300 тонн зерна у элеваторов Ракитное и Васильков. Для этого на их банковские счета корпорация перевела 88,5 млн грн.

Засуха 2015 года не позволила элеваторам выполнить условия контракта. Однако деньги, полученные от корпорации, они вернули, причем даже с некоторой прибавкой в виде пени.

Более того, благодаря этим контрактам средства эти были, по сути, спасены. Корпорация перечислила их контрагентам со счетов банка "Киевская Русь" и "Радикал Банка", которые вскоре после этого прекратили расчеты. Элеваторы вернули ГПЗКУ деньги, которые, не будь этих контрактов, могли бы зависнуть в проблемных финучреждениях.

Адвокат Томиленко из Юридической компании "Василь Кисиль и Партнеры" Назар Кульчицкий отметил, что своим решением Высший антикоррупционный суд Украины подтвердил, что его подзащитный действовал законно.

"Путем домыслов НАБУ утверждало, что раз эти контракты не были выполнены, значит Валерий Томиленко и руководители двух частных предприятий, которые подписали данные контракты, вступили в сговор, чтобы растратить средства в пользу третьих компаний, — рассказал Кульчицкий. — При этом НАБУ полностью игнорировало тот факт, что неисполнение этих контрактов было предметом рассмотрения в хозяйственных судах, которые обязали вернуть средства и выплатить пеню. Предприятия решения судов выполнили".

"В НАБУ и САП работают люди, а людям свойственно ошибаться", — констатировал Томиленко.

Руководителей элеваторов Высший антикоррупционный суд также оправдал.