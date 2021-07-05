В ГПЗКУ мы с командой остановили большинство схем хищения — экс-глава Томиленко

Экс-глава Государственной зерновой корпорации Валерий Томиленко прокомментировал расследование, которое вело Национальное антикоррупционное бюро против него. Он настаивает на том, что он пришел в ГПЗКУ, чтобы искоренить там коррупцию, что в результате его действий были разоблачены незаконные схемы, спасен китайский кредит, а расследование НАБУ — следствие активности его недругов, недовольных результатами его работы в корпорации.

Об этом Томиленко рассказал в интервью изданию Latifundist.com.

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"Во время работы мы с командой остановили большое количество схем хищения, собрали факты коррупции на сотни миллионов долларов и передали материалы в правоохранительные органы. Думаю, "пострадавшие" начали искать возможность, за что нас можно укусить, потому что мы остановили их коррупционные схемы и незаконные финансовые потоки. Не имея возможности найти ни одного факта реальных нарушений закона, совершенных мной, наши "друзья" использовали для компрометирования команды реформаторов два обычных контракта на закупку зерна кукурузы из сотен подобных, подписанных мной как руководителем корпорации", — сказал он.

Валерий Томиленко с 1994 года работал в украинских и международных зерновых торговых компаниях на руководящих должностях. В декабре 2014 года на волне Революции достоинства пришел работать в ГПЗКУ. За короткое время Томиленко и его команда разоблачили и остановили многочисленные нарушения в работе корпорации, подали в правоохранительные органы документы о коррупционных преступлениях на сумму более $200 млн. Однако в результате сам он оказался обвиняемым.

В декабре 2015 года уже после того, как Валерий Томиленко ушел по собственному желанию с должности руководителя ГПЗКУ, с подачи МВД новосозданное НАБУ открыло против него уголовное дело, обвинив в том, что он в сговоре с двумя директорами элеваторов присвоил государственные средства на сумму около 88 млн грн. Речь шла о закупке ГПЗКУ зерна кукурузы будущего урожая 2015 г. двумя элеваторами в Киевской области (элеваторы Ракитное и Васильков).

При этом никаких фактических нарушений в материалах дела не прослеживается. Нынешнее руководство ГПЗКУ официально подтверждает отсутствие какой-либо задолженности по вышеуказанным договорам, а также отрицает наличие убытков в официальной финансовой отчетности корпорации. Более того, согласно официальной позиции ГПЗКУ, корпорация по обоим договорам, фигурирующим в упомянутом уголовном деле, получила прибыль.

Такая ситуация заставляет Томиленко предположить, что его дело — это не более чем попытка владетельных зерновых махинаторов использовать НАБУ и САП как инструмент мести за сорванные коррупционные схемы.

"Вместе с адвокатами я объяснял НАБУ, что дело это сугубо хозяйственное и стоит принять во внимание факт его рассмотрения в Хозяйственном суде Киевской области, а взамен сконцентрироваться на других задокументированных нами фактах правонарушений на сотни миллионов долларов в ГПЗКУ, — говорит Томиленко. — Впрочем, детективы НАБУ не хотели ничего слушать и продолжали искать черного кота в темной комнате, в которой его никогда не было".

Менеджер подчеркнул, что надеется на то, что сможет отстоять свою позицию в Высшем антикоррупционном суде, где 6 июля состоится рассмотрение уголовного дела против него.

"ВАКС дает новую надежду на возможность защищать свои законные позиции в украинской судебной системе, которая на сегодня является достаточно скомпрометированной перед украинским и мировым сообществом. ВАКС является новым судом, на который возлагают надежды в обществе, именно этот суд сможет осуществлять беспристрастное рассмотрение дел, именно с него начнется реальная долгожданная судебная реформа. В моем случае это возможность доказать свою непричастность к какому-либо коррупционному преступлению, а также подтвердить коллегам на зерновом рынке, что моя работа в ГПЗКУ была прозрачной и направленной прежде всего на искоренение коррупции в государственном предприятии и привнесение туда лучших практик и процедур ведения бизнеса", — отметил Томиленко.