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АПК 10 минут назад

В АО "ГПЗКУ" сообщили о получении прибыли во втором квартале — она составила 57 млн ​​грн

Ущерб, полученный Корпорацией за первое полугодие 2021 года, является одним из самых наименьших за весь период обслуживания китайского кредита

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Чистый доход ГПЗКУ от реализации продукции за первое полугодие текущего года составил 5,7 млрд грн. Для сравнения: этот же показатель за аналогичный период прошлого года был на 1,5 млрд грн меньше и составлял лишь 4,2 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации на официальном сайте ГПЗКУ.

Вместе с тем, ущерб, полученный Корпорацией за первое полугодие 2021 года, является одним из самых наименьших за весь период обслуживания китайского кредита.

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Сейчас он составляет 87 млн ​​грн, в то время как за аналогичный период прошлого года составлял 3,4 млрд грн, говорится в сообщении.

Не менее интересным является сравнение и с первым кварталом нынешнего года — тогда по его результатам компания получила чистый убыток в размере 144 млн грн. Но уже со второго квартала имеет чистую прибыль в размере 57 млн ​​грн.

"Стоит отметить, что с 2013 года деятельность АО "ГПЗКУ" была убыточной. Значительное влияние на финансовые результаты компании оказала избыточная финансовая нагрузка — китайский кредит", — напоминают в компании.

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Там отмечают, что кроме расходов на обслуживание кредита, на финансовый результат влияет колебания валютного курса.

Как уже сообщалось, АО "ГПЗКУ" — государственное предприятие, являющееся одним из лидеров на отечественном рынке зерна и уже 11 лет представляет Украину на мировом аграрном рынке.

В нынешнем сезоне филиалы Корпорации приняли на хранение более 300 тысяч тонн зерновых урожая 2021 года.

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