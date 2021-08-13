Политика и экономика 40 минут назад

Минэкономики хочет трансформировать ГПЗКУ из-за недовольства Китая ее менеджментом

После общения с китайским послом функционеры ведомства решили инициировать преобразование госкорпорации

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство экономики решило инициировать создание рабочей группы с целью трансформации Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в прозрачную и эффективную компанию.

Как говорится в сообщении ведомства, в последнее время Минэкономики проводило ревизию условий договоров корпорации с китайской стороной, а также изучало причины их невыполнения.

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"Речь шла об исследовании основных количественных и качественных показателей деятельности ГПЗКУ. Было определено, что некачественный менеджмент компании усложняет переговоры с Китаем, негативно влияет на выполнение соответствующих договорных обязательств", — говорится в сообщении.

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В министерстве указывают, что недавно оно провело ряд встреч с иностранными партнерами, в частности с послом Китая в Украине, где была озвучена совместная обеспокоенность процессом выполнения условий кредитного договора и договора по экспорту зерна.

Напомним, что ранее в пятницу при попытке вылететь из Киева за границу был задержан исполняющий обязанности главы правления ГПЗКУ Андрей Власенко. Ему сообщили о подозрении в растрате средств: в полиции сообщили, что раскрыли схему, по которой должностные лица ГПЗКУ набирали кредиты под госгарантии, закупали на эти деньги зерно у фиктивных фирм и экспортировали подконтрольным же себе предприятиям-нерезидентам по заниженной цене.

Отметим также, что в конце июля Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в ГПЗКУ: бывший директор филиала корпорации подозревается в растрате бюджетных средств в сумме почти 15 млн грн.

Источник фото: Depositphotos

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