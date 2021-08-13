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АПК 40 минут назад

Руководителя ГПЗКУ задержали при попытке сбежать из Украины

Накануне полиция провела более 60 обысков в офисах корпорации и по местам жительства фигурантов

Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция

Сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции утром 13 августа задержали в аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрея Власенко.

Как говорится в сообщении полиции, тот пытался покинуть территорию страны, чтобы избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

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Следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких компаний по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Сейчас с ними проводятся следственные действия. Готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

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Днем ранее полиция сообщила, что разоблачила злоупотребления должностных лиц ГПЗКУ на сумму 57 млн долларов. Так, расследование установило, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых в адрес подконтрольных компаний-нерезидентов, при этом занижая стоимость, и не совершали предоплату товара.

В ходе следствия полицейские разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы. В частности, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица госкорпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной.

В частности, установлено, что в течение января-мая текущего года между ГПЗКУ были заключены внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более 231 млн долларов. А по состоянию на конец июля дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед госкомпанией составляла более 57 млн долларов.

Также установлены факты злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества: по данным следствия, чиновники корпорации в сговоре с должностными лицами коммерческих субъектов хозяйствования заключали договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжкие последствия для ГПЗКУ. По этим фактам следователи Нацполиции расследуют производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

Так, между ГПЗКУ и тремя страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,559 млрд грн и уплачены страховые премии в размера 99,042 млн грн. Тариф по указанному договору составил 3,87% от стоимости имущества корпорации, что в 3-5 раз превышает рыночный.

10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях.

По результатам проведения обысков обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, а также более 200 тысяч долларов.

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В свою очередь сама ГПЗКУ также сообщила об обысках 10 августа, но заверяла, что все ее подразделения продолжают работу в обычном режиме и корпорация выполняет все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами.

"Руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески способствует работе сотрудников правоохранительных органов. Просим представителей СМИ не спекулировать и не делать преждевременных выводов относительно событий вокруг АО "ГПЗКУ", — говорилось в сообщении от 11 августа.

Отметим, что в конце июля Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в ГПЗКУ: бывший директор филиала корпорации подозревается в растрате бюджетных средств в сумме почти 15 млн грн.

Напомним также, что в октябре 2019 года в Литве был задержан прежний руководитель госкорпорации Петр Вовчук, которого с 2017 года разыскивало НАБУ. По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ деньги не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долларов.

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