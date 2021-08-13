Руководителя ГПЗКУ задержали при попытке сбежать из Украины

Сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции утром 13 августа задержали в аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрея Власенко.

Как говорится в сообщении полиции, тот пытался покинуть территорию страны, чтобы избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких компаний по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Сейчас с ними проводятся следственные действия. Готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

Днем ранее полиция сообщила, что разоблачила злоупотребления должностных лиц ГПЗКУ на сумму 57 млн долларов. Так, расследование установило, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых в адрес подконтрольных компаний-нерезидентов, при этом занижая стоимость, и не совершали предоплату товара.

В ходе следствия полицейские разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы. В частности, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица госкорпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной.

В частности, установлено, что в течение января-мая текущего года между ГПЗКУ были заключены внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более 231 млн долларов. А по состоянию на конец июля дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед госкомпанией составляла более 57 млн долларов.

Также установлены факты злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества: по данным следствия, чиновники корпорации в сговоре с должностными лицами коммерческих субъектов хозяйствования заключали договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжкие последствия для ГПЗКУ. По этим фактам следователи Нацполиции расследуют производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

Так, между ГПЗКУ и тремя страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,559 млрд грн и уплачены страховые премии в размера 99,042 млн грн. Тариф по указанному договору составил 3,87% от стоимости имущества корпорации, что в 3-5 раз превышает рыночный.

10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях.

По результатам проведения обысков обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, а также более 200 тысяч долларов.

В свою очередь сама ГПЗКУ также сообщила об обысках 10 августа, но заверяла, что все ее подразделения продолжают работу в обычном режиме и корпорация выполняет все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами.

"Руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески способствует работе сотрудников правоохранительных органов. Просим представителей СМИ не спекулировать и не делать преждевременных выводов относительно событий вокруг АО "ГПЗКУ", — говорилось в сообщении от 11 августа.

Отметим, что в конце июля Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в ГПЗКУ: бывший директор филиала корпорации подозревается в растрате бюджетных средств в сумме почти 15 млн грн.

Напомним также, что в октябре 2019 года в Литве был задержан прежний руководитель госкорпорации Петр Вовчук, которого с 2017 года разыскивало НАБУ. По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ деньги не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долларов.

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