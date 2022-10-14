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Категория
Банки
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ВАКС дал условный срок директору компании, которая помогла Реал Банку украсть 800 миллионов стабкредита НБУ

ВАКС дал условный срок директору компании, которая помогла Реал Банку украсть 800 миллионов стабкредита НБУ
Фото: Depositphotos

Высший антикоррупционный суд 13 октября утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директором частного общества, бывшего одним из участников схемы завладения кредитными средствами Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении САП.

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В ходе следствия, которое сначала проводили прокуроры Генеральной прокуратуры, а с ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро, было установлено, что в сентябре 2013 года Реал Банк предоставил кредиты нескольким частным компаниям, подконтрольным организаторам и участникам преступной организации.

В дальнейшем, используя указанные фирмы, злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета двух предприятий – одно из них возглавлял вышеуказанный директор.

Для легализации этих средств директор общества разместил их в Реал Банке на срочный депозит с правом досрочного прекращения договора и изъятия в течение пяти рабочих дней с момента заявления. Впоследствии, в октябре 2013 года, такое заявление было составлено и, соответственно, подписано руководителем указанного общества.

Это заявление стало формальным основанием для обращения Реал Банка за поддержкой к НБУ, предоставившему банковскому учреждению стабилизационный кредит на общую сумму около 800 миллионов гривен под залог имущества. Однако, как выяснилось при расследовании, стоимость имущества банка, переданного в залог для получения этого кредита, была завышена почти в 7 раз.

Вырученные от Нацбанка средства руководство Реал Банка, по данным следствия, совместно с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, обналичив. Таким образом, злоумышленники завладели средствами на сумму более 787 миллионов гривен.

Учитывая дачу директором компании разоблачительных показаний о руководстве и других участниках преступной организации, прокурор и фигурант дела заключили соглашение о признании виновности.

Согласно приговору ВАКС, директор компании признан виновным по части 1 статьи 255, части 4 статьи 28 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (создание преступной организации и присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или преступной организацией).

Обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком три года. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.

Напомним, что Реал Банк был признан НБУ неплатежеспособным 28 февраля 2014 года. 21 мая регулятор решил ликвидировать это финучреждение. Процедура ликвидации продлилась более пяти лет и была завершена 29 июля 2019 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов