ВАКС дал условный срок директору компании, которая помогла Реал Банку украсть 800 миллионов стабкредита НБУ

Высший антикоррупционный суд 13 октября утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директором частного общества, бывшего одним из участников схемы завладения кредитными средствами Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении САП.

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В ходе следствия, которое сначала проводили прокуроры Генеральной прокуратуры, а с ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро, было установлено, что в сентябре 2013 года Реал Банк предоставил кредиты нескольким частным компаниям, подконтрольным организаторам и участникам преступной организации.

В дальнейшем, используя указанные фирмы, злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета двух предприятий – одно из них возглавлял вышеуказанный директор.

Для легализации этих средств директор общества разместил их в Реал Банке на срочный депозит с правом досрочного прекращения договора и изъятия в течение пяти рабочих дней с момента заявления. Впоследствии, в октябре 2013 года, такое заявление было составлено и, соответственно, подписано руководителем указанного общества.

Это заявление стало формальным основанием для обращения Реал Банка за поддержкой к НБУ, предоставившему банковскому учреждению стабилизационный кредит на общую сумму около 800 миллионов гривен под залог имущества. Однако, как выяснилось при расследовании, стоимость имущества банка, переданного в залог для получения этого кредита, была завышена почти в 7 раз.

Вырученные от Нацбанка средства руководство Реал Банка, по данным следствия, совместно с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, обналичив. Таким образом, злоумышленники завладели средствами на сумму более 787 миллионов гривен.

Учитывая дачу директором компании разоблачительных показаний о руководстве и других участниках преступной организации, прокурор и фигурант дела заключили соглашение о признании виновности.

Согласно приговору ВАКС, директор компании признан виновным по части 1 статьи 255, части 4 статьи 28 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (создание преступной организации и присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или преступной организацией).

Обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком три года. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.

Напомним, что Реал Банк был признан НБУ неплатежеспособным 28 февраля 2014 года. 21 мая регулятор решил ликвидировать это финучреждение. Процедура ликвидации продлилась более пяти лет и была завершена 29 июля 2019 года.

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