ФГВФЛ звернувся до СБУ через перереєстрацію спірного майна Мегабанку на 361 мільйон гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляє про вчинення злочинної оборудки, внаслідок якої було відчуджено майно Мегабанку, який ліквідується, на суму майже 361 мільйон гривень.

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Як ідеться у повідомленні фонду, 16 лютого, відповідно до інформації з державних реєстрів, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Миколою Журавлем це майно банку було перереєстровано на сторонню особу - Джунь Наталію Іванівну.

Підставою для реєстраційних дій став договір купівлі-продажу, укладений теж 16 лютого. Зокрема, йдеться про нежитлові приміщення в Харкові на вулиці Сумській, 39; вулиці Донця-Захаржевського, 6/8; та вулиці Академіка Павлова, 160.

Вказані об’єкти нерухомості на початку лютого 2022 року були передані банком в іпотеку двом юридичним особам – ТОВ "Роял Пей Юроп" та Startling Limited – в якості забезпечення виконання своїх зобов’язань перед ними.

Як вказують у ФГВ, на момент укладання іпотечних договорів банк уже мав проблеми із ліквідністю, тому законність проведення таких угод є питанням для судового розгляду.

Після визнання банку неплатоспроможним у зв’язку з порушенням законодавства при укладенні відповідних договорів уповноважена на ліквідацію Мегабанка особа фонду звернулася до Господарського суду Харківської області з позовами про визнання вказаних правочинів недійсними.

На сьогодні за цим фактом судом порушені провадження та слухаються справи №922/2183/22 та №922/2172/22. Таким чином, вказують у ФГВ, на дату реєстраційних дій 16 лютого існував спір щодо дійсності іпотечних договорів та майна, право власності на яке перереєстровано, що також свідчить про незаконність проведеної реєстрації.

"Вказане є безумовною підставою для скасування вказаних записів про реєстрацію права власності від 16 лютого. Враховуючи викладене та з метою недопущення завдання збитків державі в особі фонду та кредиторам Мегабанку, фонд уже звернувся до правоохоронних органів з вимогою вжити невідкладних заходів та скасувати записи про право власності на вказані об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, направлено звернення до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції та заяву до Служби безпеки України про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, до Госпсуду Харківської області направлені заяви про забезпечення позовів у зазначених двох справах.

У фонді також нагадують, що до "Роял Пей Юроп" 12 січня було застосовано санкції строком на п'ять років, серед яких блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

"Зазначена подія є прямим порушенням норм чинного законодавства та окремо спеціальних нормативних актів, якими регулюється функціонування та діяльність держави під час дії воєнного стану в Україні", - підкреслюють у ФГВ.

Там також наголошують, що від повернення активів на баланс банку залежать перспективи розрахунку з його кредиторами. На сьогодні загальна сума акцептованих вимог кредиторів цієї фінустанови становить понад 8 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що Мегабанк був визнаний неплатоспроможним 2 червня минулого року, 21 червня розпочалися виплати його вкладникам, а 22 липня його було вирішено ліквідувати. У вересні ФГВ почав виставляти активи фінустанови на продаж.