ФГВФЛ обратился в СБУ из-за перерегистрации спорного имущества Мегабанка на 361 миллион гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет о совершении преступной сделки, в результате которой было отчуждено имущество ликвидируемого Мегабанка на сумму почти 361 миллион гривен.

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Как говорится в сообщении фонда, 16 февраля, согласно информации из государственных реестров, частным нотариусом Одесского городского нотариального округа Николаем Журавлем это имущество банка было перерегистрировано на постороннее лицо - Джунь Наталию Ивановну.

Основанием для регистрационных действий стал договор купли-продажи, заключенный также 16 февраля. В частности, речь идет о нежилых помещениях в Харькове по улице Сумской, 39; улице Донца-Захаржевского, 6/8; и улице Академика Павлова, 160.

Указанные объекты недвижимости в начале февраля 2022 года были переданы банком в ипотеку двум юридическим лицам – ООО "Роял Пэй Юроп" и Startling Limited – в качестве обеспечения выполнения своих обязательств перед ними.

Как указывают в ФГВ, на момент заключения ипотечных договоров у банка уже были проблемы с ликвидностью, поэтому законность проведения таких сделок является вопросом для судебного разбирательства.

После признания банка неплатежеспособным в связи с нарушением законодательства при заключении соответствующих договоров уполномоченное на ликвидацию Мегабанка лицо фонда обратилось в Хозяйственный суд Харьковской области с исками о признании указанных сделок недействительными.

На сегодняшний день по этому факту судом открыты производства и слушаются дела №922/2183/22 и №922/2172/22. Таким образом, указывают в ФГВ, на дату регистрационных действий 16 февраля существовал спор о действительности ипотечных договоров и имущества, право собственности на которое перерегистрировано, что также свидетельствует о незаконности проведенной регистрации.

"Указанное является безусловным основанием для отмены записей о регистрации права собственности от 16 февраля. Учитывая изложенное и с целью недопущения нанесения ущерба государству в лице фонда и кредиторам Мегабанка, фонд уже обратился в правоохранительные органы с требованием принять неотложные меры и отменить записи о праве собственности на указанные объекты", – говорится в сообщении.

В частности, направлено обращение в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции и заявление в Службу безопасности Украины о совершении уголовного правонарушения. Кроме того, в Хозсуд Харьковской области направлены заявления об обеспечении исков по указанным двум делам.

В фонде также напоминают, что к "Роял Пэй Юроп" 12 января были применены санкции сроком на пять лет, среди которых блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

"Указанное событие является прямым нарушением норм действующего законодательства и в особенности специальных нормативных актов, которыми регулируется функционирование и деятельность государства во время действия военного положения в Украине", - подчеркивают в ФГВ.

Там также отмечают, что от возврата активов на баланс банка зависят перспективы расчетов с его кредиторами. На сегодняшний день общая сумма акцептованных требований кредиторов этого финучреждения составляет более 8 миллиардов гривен.

Напомним, что Мегабанк был признан неплатежеспособным 2 июня прошлого года, 21 июня начались выплаты его вкладчикам, а 22 июля его было решено ликвидировать. В сентябре ФГВ начал выставлять активы финучреждения на продажу.