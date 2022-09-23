ФГВФЛ начал продавать активы Мегабанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на открытые электронные аукционы первые активы ликвидируемого Мегабанка. Как говорится в сообщении фонда, первые аукционы состоятся уже 27 сентября в системе “Prozorro.Продажи”.

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На них выставлены права аренды четырех бывших отделений Мегабанка (всего же это финучреждение, по данным Национального банка Украины, имело на 1 апреля 153 структурных подразделения). В частности, это следующие помещения:

– Харьковская область, Первомайский, микрорайон 1/2, дом 28, помещения 2, 3. Площадь – 114 квадратных метров. Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) – 37 164 гривен;

– Харьковская область, Валки, площадь Центральная, дом 3. Площадь – 111,4 квадратных метра. Стартовая цена лота (арендная плата за месяц) – 36 427,80 гривны;

– Черкасская область, Смела, улица Независимости, дом 18, квартира 12. Площадь – 75,1 квадратного метра (жилая – 48,5). Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) – 28 913,50 гривны;

– Житомир, улица Победы, дом 54. Площадь – 249,4 квадратного метра. Стартовая цена лота (арендная плата в месяц) – 98 762,40 гривны.

Срок аренды каждого из объектов одинаков и составляет 12 месяцев. Аукционы пройдут по голландской модели с пошаговым снижением стартовой цены. Арендатором может стать каждый желающий, воспользовавшись одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе "Prozorro.Продажи".

Напомним, что Мегабанк, 2 июня, признанный неплатежеспособным, 22 июля было решено ликвидировать. За это время ФГВ объявил инвестиционный конкурс по спасению финучреждения, но, несмотря на наличие предварительной заинтересованности по крайней мере двух инвесторов, никто заявок так и не подал.

Отметим также, что Мегабанк стал первым банком, на вкладчиков которого распространяется норма о полном возмещении средств на время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Выплаты денег вкладчикам ФГО начал 21 июня.