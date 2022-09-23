ФГВФО почав продавати активи Мегабанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на відкриті електронні аукціони перші активи Мегабанку, який ліквідується. Як ідеться у повідомленні фонду, перші аукціони відбудуться вже 27 вересня в системі "Prozorro.Продажі".

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На них виставлено права оренди чотирьох колишніх відділень Мегабанку (усього ж ця фінустанова, за даними Національного банку України, мала на 1 квітня 153 структурні підрозділи). Зокрема, це наступні приміщення:

- Харківська область, Первомайський, мікрорайон 1/2, будинок 28, приміщення 2, 3. Площа - 114 квадратних метрів. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 37 164 гривень;

- Харківська область, Валки, площа Центральна, будинок 3. Площа - 111,4 квадратних метрів. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) - 36 427,80 гривні;

- Черкаська область, Сміла, вулиця Незалежності, будинок 18, квартира 12. Площа - 75,1 квадратного метра (житлова - 48,5). Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 28 913,50 гривні;

- Житомир, вулиця Перемоги, будинок 54. Площа - 249,4 квадратного метра. Стартова ціна лоту (орендна плата за місяць) – 98 762,40 гривні.

Строк оренди кожного з об’єктів однаковий та складає 12 місяців. Аукціони пройдуть за голландською моделлю, з покроковим зниженням стартової ціни. Орендарем може стати кожен бажаючий, скориставшись одним із офіційних торгових майданчиків, авторизованих у системі "Prozorro.Продажі".

Нагадаємо, що Мегабанк, 2 червня визнаний неплатоспроможним, 22 липня було вирішено ліквідувати. За цей час ФГВ оголосив інвестиційний конкурс з порятунку фінустанови, але попри наявність попередньої зацікавленості принаймні двох інвесторів, ніхто заявок так і не подав.

Зазначимо також, що Мегабанк став першим банком, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення. Виплати грошей вкладникам ФГВ розпочав 21 червня.