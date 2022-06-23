Вже два потенційні інвестори зацікавлені у активах неплатоспроможного Мегабанку - ФГВФО

Два потенційні інвестори, зацікавлені взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного Мегабанку, подали заявки на допуск до участі у відкритому конкурсі, оголошеному Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні фонду.

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Допуск до участі у конкурсі означає, що потенційний інвестор має право ознайомитися з інформацією щодо банку в інформаційній кімнаті та прийняти рішення щодо наступного кроку, а саме подання до ФГВ конкурсних пропозицій для участі у конкурсі.

22 червня виконавча дирекція фонду вирішила продовжити строк тимчасової адміністрації в банку на один місяць до 2 серпня, і разом з тим до 7 липня продовжила строк подання конкурсних пропозицій зацікавленими інвесторами. Крім цього, до 30 червня включно продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявки на допуск до участі у відкритому конкурсі.

"Метою оголошеного відкритого конкурсу є пошук найменш витратного для фонду та найкращого для вкладників і кредиторів способу виведення банку з ринку та інвестора, охочого і здатного цей спосіб реалізувати. Законом передбачено кілька варіантів – від продажу банку у цілому до передачі частини його активів та зобов'язань", - зазначила заступниця директора-розпорядника ФГВ Ольга Білай.

За її словами, треба розуміти, що прийняття Національним банком України рішення про неплатоспроможність того чи іншого банку фактично означає, що до цього було реалізовано усі сценарії задля збереження його на ринку.

"Після прийняття постанови НБУ про неплатоспроможність відновлення діяльності банку можливе лише у єдиному разі - його продажу іншому власнику, який приведе діяльність банку у відповідність до вимог банківського законодавства, у тому числі докапіталізує", - додала вона.

Нагадаємо, що прийом заявок від потенційних інвесторів на участь у конкурсі з метою виведення з ринку Мегабанку ФГВФО розпочав 7 червня. Фонд запропонував чотири варіанти подальшої долі цієї фінустанови.

У разі, якщо проаналізувавши звітність та документацію банку, інвестор не виявить бажання долучитися до виведення його з ринку, буде прийнято рішення про його ліквідацію.

Зазначимо також, що Мегабанк став першим банком, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення. Виплати грошей вкладникам ФГВ розпочав 21 червня.