ФГВФО встановив контроль над Мегабанком і запропонував чотири варіанти його подальшої долі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановив контроль над Мегабанком (Харків), який було визнано неплатоспроможним. Як ідеться у повідомленні фонду, тепер він розпочинає прийом заявок від потенційних інвесторів з метою виведення банку з ринку.

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"Завдяки публічності і прозорості усіх процесів, у п'ятницю, 3 червня, після оприлюднення інформації про опір керівників банку нам вдалося встановити контроль над банком: Фонд отримав доступ до відділення, електронних систем банку та замінив собою всі керівні органи. Нині уповноважена особа виконує усі функції та завдання, визначені законом про систему гарантування вкладів", - сказано у ньому.

ФГВ при цьому відзначає "відповідальну позицію" працівників банку, які і передали йому контроль над фінустановою, завдяки чому нині проводяться усі необхідні дії для забезпечення збереження активів та документації, формування реєстру вкладників для організації виплат, підготовки оптимального плану врегулювання.

Зокрема, фонд оголосив про пошук інвесторів, які зможуть взяти на себе зобов'язання банку і професійно управляти його активами. Їм пропонуються такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

- ліквідація банку з відчуженням всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

- відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

- створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

- продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Обов'язковою умовою, що висувається до потенційного інвестора, є передача йому усіх зобов'язань за вкладами, на які поширюються гарантії ФГВФО.

"Розуміючи ситуацію, у якій опинилися вкладники банку, а це переважно жителі міста-героя Харкова, фонд докладає максимальних зусиль, щоб розпочати здійснення гарантованих виплат якомога швидше, навіть раніше встановленого законом терміну", - заявила директор-розпорядник ФГВ Світлана Рекрут.

Оголошення про початок виплат буде розміщено на офіційному сайті фонду. Сума коштів, що може бути відшкодована вкладникам (у тому числі фізособам-підприємцям), складає 4,1 мільярди гривень (при цьому днями Національний банк України оцінював її у 4,4 мільярди). Гроші можна буде отримати в будь-якому з 11 банків-агентів фонду.

Крім того, вкладники Мегабанку зможуть отримати гарантоване відшкодування і дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів. На сьогодні таку можливість надають ПриватБанк, Укргазбанк, бінк "Південний" та ПУМБ.

Нагадаємо, що 2 червня НБУ відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних. Тимчасова адміністрація вважається введеною у банк з ранку 3 червня, однак фактично це відбулося не відразу через ігнорування ним вимог ФГВ. Публічно ж засновник та мажоритарний акціонер фінустанови Віктор Суботін виступив із невдоволенням рішенням НБУ, попередивши про його можливі "катастрофічні" наслідки.

Зазначимо також, що 1 квітня Верховна Рада прийняла закон, яким гарантувала повернення банківських вкладів під час воєнного стану у повному обсязі замість обмеження у 200 тисяч гривень, яке діяло до цього. З 13 квітня він набрав чинності. Ситуація з Мегабанком стала першим випадком віднесення банку до категорії неплатоспроможних під час війни, тому його вкладники стануть першими, кого буде стосуватися це нововведення.