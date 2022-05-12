Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Банки
Дата публікації

Фонд гарантування вкладів цілком позбувся заборгованості перед державою

Фонд гарантування вкладів цілком позбувся заборгованості перед державою

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повністю реструктуризував свої борги перед державою (Мінфіном) та є цілком капіталізованим, повідомила в інтерв’ю Delo.ua голова фонду Світлана Рекрут.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Два тижні тому ми підписали з міністерством фінансів договір про реструктуризацію наших боргів. Тому зараз вони стали умовними. І на сьогоднішній день ми маємо 45 млрд грн зобов’язань перед Мінфіном у вигляді основного боргу, але він є умовним, оскільки прив’язаний до надходжень від банків", – каже вона.

Іншими словами, переведення боргу у статус умовного – це питання його відображення у балансі.

Відсотки ж за боргом ФГВФО по кредиту від міністерства фінансів також перейшли до категорії умовних зобов’язань та прив’язані до надходжень фонду від роботи з пов’язаними з особами, які виводили активи з банків перед їхнім банкрутством.

З Нацбанком, як відомо, Фонд гарантування цілком розрахувався.

"Тобто на сьогоднішній момент Фонд гарантування не має прямих боргів перед міністерством фінансів, має позитивний капітал, є повністю капіталізованим та має умовні зобов’язання щодо повернення боргів, які виникли з попередньої кризи", – акцентує голова ФГВФО.

На сьогодні, за її словами, підстав для звернення фонду по додаткове фінансування до держави немає.

"Сьогодні фонд має достатньо ліквідності, щоб покрити усі ризики з гарантією у 100%. Якщо ж будуть додаткові, непрогнозовані потрясіння, – а таке під час війни ми виключати не можемо, – то згідно з законом ФГВФО має право звернутись до НБУ чи Мінфіну по кредит", – додає Рекрут.

У фонду навіть є можливість звернутись до міністерства фінансів по безповоротну фінансову допомогу. Що ж стосується управління ліквідністю, то фонд, за словами Рекрут, активно вкладає кошти в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з різними строками погашення.

"Щодо процентного доходу я навіть скажу більше. ФГВФО протягом усіх останніх років завдяки їм покриває усі свої операційні видатки, в тому числі щодо стягнення коштів з пов'язаних осіб.  Тобто фонд живе більше коштом управління ліквідністю, ніж витрачанням внесків банків-учасників фонду", – підкреслила Рекрут.