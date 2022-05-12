Фонд гарантування вкладів цілком позбувся заборгованості перед державою

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повністю реструктуризував свої борги перед державою (Мінфіном) та є цілком капіталізованим, повідомила в інтерв’ю Delo.ua голова фонду Світлана Рекрут.

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"Два тижні тому ми підписали з міністерством фінансів договір про реструктуризацію наших боргів. Тому зараз вони стали умовними. І на сьогоднішній день ми маємо 45 млрд грн зобов’язань перед Мінфіном у вигляді основного боргу, але він є умовним, оскільки прив’язаний до надходжень від банків", – каже вона.

Іншими словами, переведення боргу у статус умовного – це питання його відображення у балансі.

Відсотки ж за боргом ФГВФО по кредиту від міністерства фінансів також перейшли до категорії умовних зобов’язань та прив’язані до надходжень фонду від роботи з пов’язаними з особами, які виводили активи з банків перед їхнім банкрутством.

З Нацбанком, як відомо, Фонд гарантування цілком розрахувався.

"Тобто на сьогоднішній момент Фонд гарантування не має прямих боргів перед міністерством фінансів, має позитивний капітал, є повністю капіталізованим та має умовні зобов’язання щодо повернення боргів, які виникли з попередньої кризи", – акцентує голова ФГВФО.

На сьогодні, за її словами, підстав для звернення фонду по додаткове фінансування до держави немає.

"Сьогодні фонд має достатньо ліквідності, щоб покрити усі ризики з гарантією у 100%. Якщо ж будуть додаткові, непрогнозовані потрясіння, – а таке під час війни ми виключати не можемо, – то згідно з законом ФГВФО має право звернутись до НБУ чи Мінфіну по кредит", – додає Рекрут.

У фонду навіть є можливість звернутись до міністерства фінансів по безповоротну фінансову допомогу. Що ж стосується управління ліквідністю, то фонд, за словами Рекрут, активно вкладає кошти в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з різними строками погашення.

"Щодо процентного доходу я навіть скажу більше. ФГВФО протягом усіх останніх років завдяки їм покриває усі свої операційні видатки, в тому числі щодо стягнення коштів з пов'язаних осіб. Тобто фонд живе більше коштом управління ліквідністю, ніж витрачанням внесків банків-учасників фонду", – підкреслила Рекрут.