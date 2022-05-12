Фонд гарантирования вкладов полностью лишился задолженности перед государством

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) полностью реструктуризировал свои долги перед государством (Минфином) и полностью капитализирован, сообщила в интервью Delo.ua глава фонда Светлана Рекрут.

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"Две недели назад мы подписали с министерством финансов договор о реструктуризации наших долгов. Поэтому сейчас они стали условными. И на сегодняшний день мы имеем 45 млрд грн обязательств перед Минфином в виде основного долга, но он условен, поскольку привязан к поступлений от банков", – говорит она.

Другими словами, перевод долга в статус условного – это вопрос его отражения в балансе.

Проценты по долгу ФГВФЛ по кредиту от министерства финансов также перешли к категории условных обязательств и привязаны к поступлениям фонда от работы с связанными с лицами, которые выводили активы из банков перед их банкротством.

С Нацбанком, как известно, Фонд гарантирования полностью рассчитался.

"То есть на сегодняшний момент Фонд гарантирования не имеет прямых долгов перед министерством финансов, имеет положительный капитал, полностью капитализирован и имеет условные обязательства по возврату долгов, возникших из предыдущего кризиса", - акцентирует председатель ФГВФЛ.

На сегодняшний день, по ее словам, оснований для обращения фонда за дополнительном финансированием к государству нет.

"Сегодня фонд имеет достаточно ликвидности, чтобы покрыть все риски с гарантией в 100%. Если же будут дополнительные, непрогнозируемые потрясения, – а такое во время войны мы исключать не можем, – то по закону ФГВФЛ имеет право обратиться в НБУ или Минфин за кредит", – добавляет Рекрут.

У фонда даже есть возможность обратиться в министерство финансов за безвозвратной финансовой помощью. Что же касается управления ликвидностью, то фонд, по словам Рекрута, активно вкладывает средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с разными сроками погашения.

"О процентном доходе я даже скажу больше. ФГВФЛ на протяжении всех последних лет благодаря им покрывает все свои операционные расходы, в том числе по взысканию средств с связанных лиц". То есть фонд живет больше на средства управления ликвидностью, чем расходованием вкладов банков-участников фонда", – подчеркнула Рекрут.