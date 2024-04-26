Дощі затримують посівну в Україні: скільки вже засіяли аграрії та який прогнозують врожай

Станом на 26 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 546 тис. га зернових та зернобобових культур. Але зливи майже в усіх регіонах України затримали весняну сівбу 2024 року приблизно на 20% порівняно з 2023 роком і потенційно можуть вплинути на врожай.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Аграрії засіли 2,4 млн гектарів ярих культур

Як зауважують в МінАПК, на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 546 тис. га зернових та зернобобових культур. З яких, зокрема:

кукурудзи – 1 189 тис. га;

ячменю – 761,5 тис. га;

пшениці – 223,3 тис. га;

гороху – 159,2 тис. га;

вівса – 146,6 тис. га.

За даними відомства, за минулий тиждень аграрії посіяли 492,9 тис. га зернових та зернобобових культур.

Найбільше:

На Київщині – 27,7 тис. га пшениці, 40,6 тис. га ячменя, 5,1 тис. га гороху та 4,3 тис. га вівса.

Дніпропетровська – 21,1 тис. га пшениці, 49,9 тис. га ячменю, 14,07 тис. га гороху, 0,9 тис га вівса;

На Тернопільщині – 18,9 тис. га пшениці, 63,6 тис. га ячменя, 3,6 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса.

У Хмельницькій області – 14,8 тис. га пшениці, 59,1 тис. га ячменя, 2,6 тис. га гороху та 2,5 тис. га вівса;

На Житомирщині - 14,7 тис. га пшениці, 17,5 тис. га ячменя, 2,85 тис. га гороху та 21,1 тис. га вівса;

На Вінниччині - 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.

Крім того, соняшнику посіяно 1 996,9 тис. га, сої - 208,6 тис. га, цукрових буряків - 238,7 тис. га. Аграрії Вінниччини, Полтавщини, Хмельниччини, Буковини та Чернігівщини завершили сівбу цукрових буряків.

Дощі затримують посівну в Україні та можуть вплинути на врожай

Зливи майже в усіх регіонах України затримали весняну сівбу 2024 року приблизно на 20% порівняно з 2023 роком і потенційно можуть вплинути на врожай, заявив міністр сільського господарства Микола Сольський, пише Украгроконсалт.

"Відставання, порівняно з 2023 роком, становить 20%. Має вже йти сівба кукурудзи, але її немає, і це недобре. Ми, звісно, все посіємо, але питання у тому, в які терміни", - заявив Сольський.

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.