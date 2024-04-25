Мінагрополітики відновить дотації фермерам на землю та за утримання худоби

Міністерство аграрної політики України у 2024 році відновить бюджетні дотації для фермерів на землю та за утримання великої рогатої худоби (ВРХ), кіз і овець.

Про це повідомляють у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Так, за даними Мінагрополітики відновлення відбуватиметься в наступному розмірі:

фермерам, що утримують від 3 до 100 корів – 7 тис грн. за голову;

фермерам, що вирощують від 5 до 500 голів кіз чи овець – 2 тис грн. за голову;

фермерам, що обробляють від 1 до 120 га землі сільськогосподарського призначення – 4 тис грн. за га.

Для отримання дотацій відомості про отримувача мають бути внесені до Державного аграрного реєстру, оскільки лише через нього онлайн подаватимуться заявки на отримання бюджетних коштів.

У Комітеті зазначають, що зареєструватися у Державному аграрному реєстрі та подати заявку на отримання бюджетних коштів фермери можуть самостійно.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Corteva Agriscience запускає ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих районах країни на наявність токсичних металів, що можуть бути результатом бомбардувань, ракетних атак або артилерійських вибухів.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні почався новий етап земельної реформи, який збільшив ліміти на продаж сільськогосподарських земель зі 100 га до 10 тис га, що створило загрозу для існування малого та середнього агробізнесу.

Крім того, з 1 січня право на купівлю до 10 тис га сільськогосподарських земель отримали юридичні особи, завдяки чому держава планує отримати протягом наступних 3-х років додаткові 1-2,7% ВВП. Однак це не призвело до значних змін - замість придбання нових ділянок, компанії, що вже мали великі земельні активи, вирішили їх продавати.

За даними Державного земельного кадастру (ДЗК), за майже 3 місяці з відкриття ринку землі для бізнесу компанії продали щонайменше 1283 га. Наразі ДЗК відстежує 271 українську компанію, яка володіє ділянками понад 100 га. 12 компаній через продаж угідь зменшили свої земельні володіння до розміру менше 100 га, тож вибули з переліку системи земельного моніторингу.

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