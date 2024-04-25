Минагрополитики возобновит дотации фермерам на землю и за содержание скота

Министерство аграрной политики Украины в 2024 году возобновит бюджетные дотации для фермеров на землю и за содержание крупного рогатого скота (КРС), коз и овец.

Об этом сообщают в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Так, по данным Минагрополитики, дотации будет происходить в следующем размере:

фермерам, удерживающим от 3 до 100 коров – 7 тыс. грн. за голову;

фермерам, выращивающим от 5 до 500 голов коз или овец – 2 тыс. грн. за голову;

фермерам, возделывающим от 1 до 120 га земли сельскохозяйственного назначения – 4 тыс грн. за га.

Для получения дотаций сведения о получателе должны быть внесены в Государственный аграрный реестр, поскольку только через него будут онлайн подаваться заявки на получение бюджетных средств.

В Комитете отмечают, что зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре и подать заявку на получение бюджетных средств фермеры могут самостоятельно.

Ранее сообщалось, что американская компания Corteva Agriscience запускает инициативу по проверке почв в пострадавших районах страны на наличие токсичных металлов, которые могут являться результатом бомбардировок, ракетных атак или артиллерийских взрывов.

Напомним, что с 1 января в Украине начался новый этап земельной реформы, увеличивший лимиты на продажу сельскохозяйственных земель со 100 га до 10 тыс га, что создало угрозу для существования малого и среднего агробизнеса.

Кроме того, с 1 января право на покупку до 10 тыс. га сельскохозяйственных земель получили юридические лица, благодаря чему государство планирует получить в течение следующих 3-х лет дополнительные 1-2,7% ВВП. Однако это не привело к значительным изменениям - вместо приобретения новых участков компании, уже имевшие большие земельные активы, решили их продавать.

По данным Государственного земельного кадастра (ДЗК), за почти 3 месяца с открытия рынка земли для бизнеса компании продали не менее 1283 га. В настоящее время ДЗК отслеживает 271 украинскую компанию, владеющую участками более 100 га. 12 компаний из-за продажи угодий уменьшили свои земельные владения до размера менее 100 га, поэтому выбыли из перечня системы земельного мониторинга.

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