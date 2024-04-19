Американская компания предлагает фермерам бесплатную проверку состояния качества земель в пострадавших от войны регионах

Американская компания Corteva Agriscience запускает инициативу по проверке почв в пострадавших районах страны на наличие токсичных металлов, которые могут являться результатом бомбардировок, ракетных атак или артиллерийских взрывов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В связи с потенциальным загрязнением почвы канцерогенными веществами в результате военных действий, инициатива направлена на оценку состояния земель и определение их пригодности для земледелия.

Грунт будет тестироваться на наличие тяжелых металлов (мышьяка, железа, свинца, марганца, ртути и никеля) и основных питательных элементов в лаборатории Corteva в Италии. После анализа фермеры получат информацию о состоянии почвы и рекомендации по ее улучшению.

"Согласно данным правительства, до 25% украинской земли испытали влияние войны. Потенциальная угроза почвам Украины может представлять серьезные риски для будущего сельского хозяйства в стране, а также для ее вклада в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире", - сказал Александр Дмитриев, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Украине.

Фермеры, желающие присоединиться к инициативе, могут заказать анализ почвы через мобильное приложение "Soil Test", которое предоставляет всю необходимую информацию о сборе и передаче проб на анализ.

Указано, что эта инициатива соответствует совместной декларации, которую Corteva и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписали ранее в 2022 году по углублению и дальнейшему развитию сотрудничества для продовольственной безопасности в Украине и мире.

Украинские фермеры получат от государства деньги на гуманитарное разминирование

Кабинет министров Украины одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

В госбюджете на эту программу на 2024 год предусмотрено 3 миллиарда гривен. Планируется, что государство будет возмещать 80% расходов на разминирование для фермеров, работающих на собственной или арендованной земле. Компенсация осуществляется на безвозвратной основе

Цены на разминирование будут устанавливаться на аукционах в системе Prozorro. Ожидается, что первые подобные закупки состоятся уже в мае-июне этого года.

Добавим, что в течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

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