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Американская компания предлагает фермерам бесплатную проверку состояния качества земель в пострадавших от войны регионах
Американская компания Corteva Agriscience запускает инициативу по проверке почв в пострадавших районах страны на наличие токсичных металлов, которые могут являться результатом бомбардировок, ракетных атак или артиллерийских взрывов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В связи с потенциальным загрязнением почвы канцерогенными веществами в результате военных действий, инициатива направлена на оценку состояния земель и определение их пригодности для земледелия.
Грунт будет тестироваться на наличие тяжелых металлов (мышьяка, железа, свинца, марганца, ртути и никеля) и основных питательных элементов в лаборатории Corteva в Италии. После анализа фермеры получат информацию о состоянии почвы и рекомендации по ее улучшению.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Согласно данным правительства, до 25% украинской земли испытали влияние войны. Потенциальная угроза почвам Украины может представлять серьезные риски для будущего сельского хозяйства в стране, а также для ее вклада в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире", - сказал Александр Дмитриев, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Украине.
Фермеры, желающие присоединиться к инициативе, могут заказать анализ почвы через мобильное приложение "Soil Test", которое предоставляет всю необходимую информацию о сборе и передаче проб на анализ.
Указано, что эта инициатива соответствует совместной декларации, которую Corteva и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписали ранее в 2022 году по углублению и дальнейшему развитию сотрудничества для продовольственной безопасности в Украине и мире.
Украинские фермеры получат от государства деньги на гуманитарное разминирование
Кабинет министров Украины одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.
В госбюджете на эту программу на 2024 год предусмотрено 3 миллиарда гривен. Планируется, что государство будет возмещать 80% расходов на разминирование для фермеров, работающих на собственной или арендованной земле. Компенсация осуществляется на безвозвратной основе
Цены на разминирование будут устанавливаться на аукционах в системе Prozorro. Ожидается, что первые подобные закупки состоятся уже в мае-июне этого года.
Добавим, что в течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.
Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.
Источник фото: ua.depositphotos.com