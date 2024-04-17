Украинский бизнес не спешит покупать землю, а продает: 12 компаний уменьшили свои земельные владения

По данным Государственного земельного кадастра (ГЗК), почти за 3 месяца с открытия рынка земли для бизнеса компании продали по меньшей мере 1283 га. В настоящее время ГЗК отслеживает 271 украинскую компанию, владеющую участками более 100 га. 12 компаний из-за продажи угодий уменьшили свои земельные владения до размера менее 100 га, поэтому выбыли из перечня системы земельного мониторинга.

Об этом сообщает "Опендатабот".

1283 га продал бизнес после открытия рынка земли

Отмечается, что после открытия рынка земли для юридических лиц, несмотря на ожидания, бизнес начал продавать землю, а не покупать.

По данным аналитиков, на 18 марта 2024 года по меньшей мере 1283 га продали украинские компании за почти 3 месяца.

"С начала 2024 года по меньшей мере 342 земельных участка были проданы. За этот период 12 компаний продали свои участки и выбыли из системы земельного мониторинга, ведь их земельные владения меньше 100 га", - отмечают в "Опендатабот".

ТОП-10 компаний, владеющих земельными участками свыше 100 га

В настоящее время ГЗКК отслеживает 271 украинскую компанию, которая имеет в своей собственности земли более 100 гектаров.

Наибольшим количеством земли в Украине владеет агрофирма "Рассвет": более 5 тысяч га на середину марта этого года. На втором месте - Дружковское рудоуправление: 3,3 тысячи га. Троицу замыкает "Землетрейд" - 3 тысячи га.

Аналитики "Опендатабота" обращают внимание, что "Землетрейд" за неполные три месяца продал почти 160 га своей земли. Однако наибольшее количество земли за это время продала компания "А.Т.К." - 284 га.

Почему украинский бизнес не торопится покупать землю?

Делать выводы относительно эффективности функционирования рынка земли для юридических лиц еще рано, считает глава Центра анализа политики "Содержание" Эллина Юрченко. По ее мнению, первые результаты можно увидеть только спустя 6-12 месяцев после открытия рынка.

"Юридические лица еще до открытия рынка земли для них могли приобрести землю — то есть их бенефициары могли это сделать. Ведь у граждан Украины была возможность покупать до 100 га, а с 1 января 2024 лимит увеличился до 10 тысяч гектар. То есть, возможно, компании таким образом оптимизируют свое количество собственников земли и дальше продолжают покупать землю на физических лиц - граждан Украины, - отмечает Эллина Юрченко.

В то же время с момента открытия рынка иностранцы ни как частные лица, ни как бенефициары компаний все еще не могут приобретать украинскую землю.

Так, например, 4 компании из топ-10 агросферы по данным Индекса Опендатабота имеют иностранных бенефициаров, а потому не могут покупать земли. Речь идет о таких компаниях, как "Дружба-Нова", "Энселко Агро", "Старинская птицефабрика" и "ПК Днепровский".

Напомним, 1 января 2024 года стартовал второй этап земельной реформы. В новом году покупать сельскохозяйственные угодья смогут не только граждане, но и юридические лица с украинскими бенефициарами не более 10 тыс. га на одну компанию. Однако вместо приобретения новых участков компании, уже имевшие большие земельные активы, решили их продавать.