Мінагрополітики дало перший прогноз стосовно урожаю-2024: буде меншим, ніж у 2023

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що з очікуваного урожаю - близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

На початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік теж прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн.

"Але погодні умови сприяли збільшенню врожаю. Тож у 2023 році валове виробництво склало близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних - близко 22 млн тонн", - йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Згідно з інформацією від Мінагро, прогнози щодо показників валових зборів носять попередній характер та будуть коригуватись протягом року в залежності від обставин, в першу чергу погодних умов.

Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 р. - 5,7 млн тонн) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої. Цієї культури передбачається виробництво 5,2 млн тонн. У 2023 році було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн, минулого року його було зібрано 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозується збір 4,1 млн тонн, торік було зібрано 4,7 млн тонн.

Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн. га (-395 тис. га до показника 2023 року).

З них, озимої пшениці посіяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), ярої пшениці очікується 0,2 млн га. (+0,2 тис. га).

Озимий ячмінь посіяно на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площа ярого ячменю прогнозується на 0,94 млн га (+0,06 млн. га), кукурудзи – 3,9 млн га (-62 тис. га).

Серед олійних збільшуються площі посіву сої. Прогнозується, що її буде посіяно на площі 2,2 млн га. Це майже на 400 тисяч гектарів більше ніж торік. Соняшника буде посіяно майже стільки ж, як і торік - на 5,3 млн га. Ріпаку на 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше, ніж торік.

Нагадаємо, раніше в Українській зерновій асоціаціїї (УЗА) також дали прогноз щодо урожаю 2024 року. Там очікують, що урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн – це буде зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

Раніше в Мінагрополітики назвали області, де посіяли найбільше зернових. Так, станом на початок квітня найбільше зернових та зернобобових культур аграрії України посіяли у Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій, Миколаївській, Вінницькій та Київській областях.

Нещодавно перший заступник міністра агрополітики України Тарас Висоцький заявив, що Україна має стратегічну потребу у вирощуванні бавовни, яка повинна стати важливою сировиною для імпортозаміщення та забезпечення внутрішніх потреб країни.