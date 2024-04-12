Херсонську область планують розмінувати до кінця 2025 року

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що правобережна частина Херсонської області, звільнена Збройними Силами України восени 2022 року, планується бути повністю розмінованою до кінця 2025 року.

Про це пише видання "Укрінформ".

За словами Прокудіна, за найпершими оцінками, розмінування регіону мало тривати 10 років, але наразі в області активно працюють 1100 саперів, які вже очистили від мін 245 000 гектарів, тому цей час значно скоротиться.

"У серпні нам казали, що ми будемо розміновувати 10 років. То зараз завдяки ДСНС, поліцейським, Збройним силам ми до кінця наступного 2025 року повинні розмінувати правий берег", - зазначив він.

Прокудін також висловився про необхідність вирішення проблеми зберігання зерна, зазначивши, що всі зерносховища та ангари в області були знищені. Він зазначив, що фермерам вже передано сто великих ангарів для встановлення, що було піднято на попередніх зустрічах конгресу.

Розмінування земель в Україні

Додамо, що наразі чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами, тому в країні планується створення національного реєстру замінованих територій. Найщільніше заміновані деокуповані території, тому стабілізаційні заходи там починаються саме з розмінування, а сам процес поділяється на три етапи: бойовий, оперативний і гуманітарний.

Додамо, що цього року в Україні розпочала роботу неурядова Національна асоціація з гуманітарного розмінування, на меті якої стоїть якнайшвидше та професійне очищення території України від вибухонебезпечних предметів.

При цьому, Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

За словами начальника Головного управління протимінної діяльності Міноборони Руслана Берегулі, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 950 осіб. Із них 289 загинули і 661 дістала поранення або каліцтва. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.