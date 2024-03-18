В Україні створили Національну асоціацію з гуманітарного розмінування: чим займатиметься

В Україні стартувала робота неурядової Національної асоціації з гуманітарного розмінування, на меті якої стоїть якнайшвидше та професійне очищення території України від вибухонебезпечних предметів.

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Про це повідомила голова асоціації Мері Акопян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ключова місія асоціації – сприяння якнайшвидшому та професійному очищенню територій України від вибухонебезпечних предметів із залученням усіх зацікавлених стейкхолдерів, включно з виробниками протимінного обладнання, акредитованими операторами розмінування, державними структурами", - заявила вона.

Основними напрямками діяльності асоціації будуть наступні:

об'єднання зусиль і комунікація з державними органами влади з питань гуманітарного розмінування;

розроблення рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері гуманітарного розмінування;

сприяння підвищенню якості профпідготовки фахівців галузі;

розроблення, обговорення та внесення пропозицій щодо обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів, експлуатаційної надійності та безпеки розмінування;

підвищення обізнаності населення;

співпраця з міжнародними партнерами, фондами, благодійними організаціями і т.д.

Акопян повідомила, що першочерговим завданням асоціації стане підготовка державного професійного стандарту нової професії "Сапер з гуманітарного розмінування", а також створення системи й методології підготовки таких саперів, підготовка змін до закону України про "Протимінну діяльність" та комунікація зі ЗМІ.

Як наголосив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, Національна асоціація з гуманітарного розмінування є ініціативою, яка походить від бізнесу та громадянського суспільства й може стати передумовою для формування в державі ринку розмінування.

Зокрема, за його словами, наразі в країні функціонують 32 оператори з гуманітарного розмінування, з них близько 20 є українськими у статусі товариств з обмеженою відповідальністю.

"Це свідчить про те, що український бізнес іде у сферу розмінування, готовий вкладати ресурси, гроші, розвиватися в цьому напрямі й розвивати ринок", - сказав заступник міністра.

Своєю чергою посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда заявив, що одним з пріоритетів діяльності японського уряду є саме надання Україні допомоги у сфері гуманітарного розмінування.

"Ми 25 років працюємо з камбоджійським центром з розмінування. Ми напрацювали багато методологій і будемо ділитися власними напрацюваннями й технологіями з Україною... Японія підтримуватиме весь український сектор розмінування доти, доки останню міну в Україні не буде розміновано", - сказав він.

Він нагадав, що японський уряд уже передав Україні 30 спецтракторів, десятки вагонів і пікапів для визначення місцезнаходження мін, і ще 22 спецмашини для розмінування буде передано в червні поточного року.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

За словами начальника Головного управління протимінної діяльності Міноборони Руслана Берегулі, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 950 осіб. Із них 289 загинули і 661 дістала поранення або каліцтва. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі. Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження, очищення та розмінування потребують понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.