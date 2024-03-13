Мінімізувати участь людини на полі бою: Україна розпочинає масове виробництво наземних роботів (ФОТО)

Україна розпочинає масове виробництво роботизованих наземних платформ, які можуть використовуватись як камікадзе, турелі, платформи для мінування-розмінування та евакуації. Основна мета наземних роботів – мінімізувати участь людини на полі бою.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, учасники кластеру оборонних технологій Brave1 випробували на полігоні більше 50 роботизованих наземних платформ.

Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції.

"Основна мета наземних роботів — мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - підкреслив Федоров.

Він зауважив, що роботи успішно показали себе на полігоні, і вже за кілька місяців вони будуть на полі бою - сотні різних платформ закуплять через UNITED24.

"Кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати. Той шлях, що ми пройшли з БпЛА, проходимо з роботизованими платформами. Наше завдання — виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови", - наголосив Федоров.

Він додав, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.

Нагадаємо, в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Зауважимо, починаючи з квітня 2023 року учасники кластеру оборонних технологій Brave1 отримали на свої розробки $3 млн грантів.