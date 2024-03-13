Минимизировать участие человека на поле боя: Украина начинает массовое производство наземных роботов (ФОТО)

Украина начинает массовое производство роботизированных наземных платформ, которые могут использоваться в качестве камикадзе, турелей, платформ для минирования-разминирования и эвакуации. Основная цель наземных роботов – минимизировать участие человека в поле боя.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, участники кластера оборонных технологий Brave1испытали на полигоне более 50 роботизированных наземных платформ.

Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, проходят, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

"Основная цель наземных роботов - минимизировать участие человека на поле боя. Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже есть дроны. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что работы успешно показали себя на полигоне, и уже через несколько месяцев они будут на поле боя – сотни разных платформ закупят через UNITED24.

"Кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает их массово закупать. Тот путь, который мы прошли с БПЛА, проходим с роботизированными платформами. Наша задача — производить и улучшать инновации для Сил обороны, а для производителей создавать комфортные условия", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Часть из этих роботов уже работает на фронте, такие как турель ШаБля.

Напомним, в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Отметим, начиная с апреля 2023 года участники кластера оборонных технологий Brave1 получили на свои разработки $3 млн грантов.