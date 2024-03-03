Украинские разработчики получили $3 млн на оборонные инновации

Начиная с апреля 2023 года, участники кластера оборонных технологий Brave1 получили на свои разработки $3 млн грантов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, кластер оборонных технологий Brave1 профинансировал 173 гранта на общую сумму $3 045 000 для разработчиков, создающих оборонные инновации.

"Эти технологии усиливают военных, сохраняют их жизнь и дают Силам обороны преимущества на поле боя", - заметил Федоров.

Он подчеркнул, что среди направлений, по которым больше выдали грантов, — роботизированные платформы и беспилотники.

Федоров напомнил, что кластер Brave1 был запущен в апреле 2023 года с целью ускорить развитие технологий, которые будут помогать на поле боя и позволять эффективно, инновационно, качественно отвечать врагу.

"К кластеру может присоединиться каждый желающий, независимо от того, есть только идея или уже прототип разработки. Brave1 сопровождает разработчиков на всех этапах - от подачи заявки до кодификации по стандартам НАТО и контрактирования", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в 2024 году на гранты от Brave1 в бюджете заложено 1,5 млрд гривен, а сумма грантов будет увеличена до 10, 25, 50, 100 и 200 тысяч долларов. Ведь развитие инноваций – среди главных приоритетов для государства.

Федоров призвал разработчиков присоединяться к кластеру Brave1.

Разработки Brave1

Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

Недавно в Украине впервые законтрактовали роботизированные турели "ШаБля". Они позволят бойцам сил обороны поражать цели на фронте дистанционно.