- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Украинские разработчики получили $3 млн на оборонные инновации
Начиная с апреля 2023 года, участники кластера оборонных технологий Brave1 получили на свои разработки $3 млн грантов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, кластер оборонных технологий Brave1 профинансировал 173 гранта на общую сумму $3 045 000 для разработчиков, создающих оборонные инновации.
"Эти технологии усиливают военных, сохраняют их жизнь и дают Силам обороны преимущества на поле боя", - заметил Федоров.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он подчеркнул, что среди направлений, по которым больше выдали грантов, — роботизированные платформы и беспилотники.
Федоров напомнил, что кластер Brave1 был запущен в апреле 2023 года с целью ускорить развитие технологий, которые будут помогать на поле боя и позволять эффективно, инновационно, качественно отвечать врагу.
"К кластеру может присоединиться каждый желающий, независимо от того, есть только идея или уже прототип разработки. Brave1 сопровождает разработчиков на всех этапах - от подачи заявки до кодификации по стандартам НАТО и контрактирования", - подчеркнул министр.
Он добавил, что в 2024 году на гранты от Brave1 в бюджете заложено 1,5 млрд гривен, а сумма грантов будет увеличена до 10, 25, 50, 100 и 200 тысяч долларов. Ведь развитие инноваций – среди главных приоритетов для государства.
Федоров призвал разработчиков присоединяться к кластеру Brave1.
Разработки Brave1
Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.
Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.
Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.
Недавно в Украине впервые законтрактовали роботизированные турели "ШаБля". Они позволят бойцам сил обороны поражать цели на фронте дистанционно.