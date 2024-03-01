Минцифры анонсировало отбор украинских стартапов, которые представят Украину на конференции TechChill

Организаторы конференции TechChill отберут 8 украинских стартапов, которые покажут мощь украинского ИТ в Латвии. Мероприятие состоится с 17 по 19 апреля в Риге – украинская делегация в этом году примет участие впервые.

Об этом сообщило Минцифры.

"Получите €200 тысяч на развитие. Ищем 8 стартапов, которые представят Украину на TechChill", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что TechChill – это один из крупнейших балтийских технологических ивентов, объединяющий фаундеров, предпринимателей и инвесторов. Ежегодно эту конференцию посещает более 2 тысяч человек со всего мира, чтобы запартнериться или показать свой продукт топовым международным инвесторам.

В этом году украинская делегация впервые примет участие в TechChill. Конференция состоится с 17 по 19 апреля в Риге. Организаторы отберут 8 национальных стартапов, которые покажут мощь украинского ИТ в Латвии.

Кто может принять участие в отборе

Попытаться попасть на конференцию в Риге могут те стартапы, которые:

зарегистрированы в Украине и позиционируют себя как украинские;

имеют разработанный рабочий прототип;

уровень готовности технологии (TRL) – 5 и выше;

обладают высоким рыночным потенциалом — готовы к привлечению инвестиций или реализации пилотных проектов.

Подать заявку можно до 17 марта включительно. Форма аппликации и детали находятся по ссылке.

Кроме того, участники конференции смогут посоревноваться за €200 тысяч (syndicate investment prize) + €10 тысяч (no-strings-attached). Для этого необходимо зарегистрироваться до 4 марта на Fifty Founders Battle. Сделать это можно по ссылке.

Участие украинской делегации организуется Министерством цифровой трансформации Украины вместе с Украинским фондом стартапов, YEP Accelerator, Startup Wise Guys и Techosystem при поддержке Western NIS Enterprise Fund, Европейского банка реконструкции и развития в партнерстве с Seeds of Bravery и Advantage Ukraine.

Ранее мы сообщали, что Украинский фонд стартапов (УФС) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) объявили о начале Грантовой программы поддержки украинских технологических компаний.

А недавно технологический гигант Google запустил второй фонд в рамках инициативы Startup Ukraine Support Fund с бюджетом в $10 млн для поддержки украинских стартапов в течение 2024 и 2025 годов.

Кроме того, €20 млн для поддержки технологической экосистемы в Украине будут направлены в рамках инициативы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета.

А в декабре 2023 года Фонд развития инноваций впервые выбрал 15 лучших украинских стартапов.

Фото: ua.depositphotos.com