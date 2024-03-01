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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Мінцифри анонсувало відбір українських стартапів, які представлять Україну на конференції TechChill

Мінцифри анонсувало відбір українських стартапів, які представлять Україну на конференції TechChill
Фото: Depositphotos

Організатори конференції TechChill відберуть 8 українських стартапів, які покажуть потужність українського ІТ в Латвії. Захід відбудеться з 17 до 19 квітня в Ризі – українська делегація цьогоріч братиме в ньому участь вперше.

Про це повідомило Мінцифри.

"Отримайте €200 тисяч на розвиток. Шукаємо 8 стартапів, які представлять Україну на TechChill", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що TechChill - це один з найбільших балтійських технологічних івентів, який об’єднує фаундерів, підприємців та інвесторів. Щорічно цю конференцію відвідує понад 2 тисячі людей з усього світу, щоб запартнеритися чи показати свій продукт топовим міжнародним інвесторам.

Цього року українська делегація вперше візьме участь у TechChill. Конференція відбудеться з 17 до 19 квітня в Ризі. Організатори відберуть 8 національних стартапів, які покажуть потужність українського ІТ в Латвії.

Хто може взяти участь у відборі

Спробувати потрапити на конференцію у Ризі можуть ті стартапи, які:

  • зареєстровані в Україні та позиціонують себе як українські;
  • мають розроблений робочий прототип;
  • рівень готовності технології (TRL) — 5 і вище;
  • мають високий ринковий потенціал — готові до залучення інвестицій чи реалізації пілотних проєктів.

Подати заявку можна до 17 березня включно. Форма аплікації та деталі знаходяться за посиланням.

Крім того, учасники конференції матимуть змогу позмагатися за €200 тисяч (syndicate investment prize) + €10 тисяч (no-strings-attached). Для цього треба зареєструватися до 4 березня на Fifty Founders Battle. Зробити це можна за посиланням.

Участь української делегації організовується Міністерством цифрової трансформації України разом з Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Startup Wise Guys та Techosystem за підтримки Western NIS Enterprise Fund, Європейського банку реконструкції та розвитку в партнерстві з Seeds of Bravery та Advantage Ukraine.

Раніше ми повідомляли, що Український фонд стартапів (УФС) і Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) оголосили про початок Грантової програми підтримки українських технологічних компаній.

А нещодавно технологічний гігант Google запустив другий фонд в рамках ініціативи Startup Ukraine Support Fund з бюджетом у розмірі $10 млн для підтримки українських стартапів протягом 2024 та 2025 років.

Крім того, €20 млн для підтримки технологічної екосистеми в Україні буде спрямовано в рамках ініціативи Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради.

А у грудні 2023 року Фонд розвитку інновацій уперше обрав 15 найкращих українських стартапів.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко