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Бельгійський акселератор Seven Camp шукає українські стартапи: деталі програми
Бельгійський підприємець Джером Лекланш спільно з засновником та керівним партнером AVentures Capital Андрієм Колодюком та за підтримки Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA) запустили Seven Camp - акселераційну програму для стартапів в галузях AI, CyberSec, FinTech, IoT, Smart City, IT та Dual-Use (дрони, кібербезпека, зв’язок, hardware).
Про це повідомляє пресслужба Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA).
Деталі програми
Тривалість програми складає 4 тижні в онлайні та 8 тижнів офлайн безпосередньо у Брюсселі.
Навчальна програма буде сфокусована на розвитку бізнесу, пошуку клієнтів та партнерів, залученні фінансування, маркетингових та продуктових стратегіях, технологічному напрацюванні та удосконаленні MVP проєктів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Для українських компаній та засновників програма є безплатною: акселератор працює на основі success-fee, а також дає змогу учасникам отримати до 450 тисяч євро у вигляді smart money.
Що ще пропонує акселератор?
- Доступ до бельгійських та європейських грантів з фокусом на Dual-Use технології;
- Доступ до дослідницьких лабораторій в університетах Бельгії;
- Доступ до лабораторій з виготовлення прототипів та виробничих потужностей;
- Сприяння серійного виробництва та програми закупівель;
- Допомога у пошуку інвестицій та побудові відносин з інвесторами у Dual-Use сферу;
- Допомога з тимчасовою релокацією в Брюссель учасників на час програми.
Подати заявку можна до 15 березня на сайті: https://seven.camp/home
Акселератор є частиною EU BUSINESS HUB - ініціативи та представництва у Брюсселі, що виконує функції адвокації інтересів українського бізнесу у ЄС, а також допомагає у залученні фінансування й налагодженні партнерських зв’язків.
Нагадаємо, нещодавно чесько-український стартап у сфері foodtech Choice закрив новий раунд інвестицій на суму 2,5 мільйона доларів і відкриває офіси у 4 нових країнах: Казахстан, Грузія, Угорщина та Румунія. Ключовий інвестор цього раунду виступила J&T Ventures, також до угоди долучилися Presto Ventures і Reflex Capital.