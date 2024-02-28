Чесько-український стартап Choice залучив $ 2,5 млн інвестицій та відкриває 4 нові ринки

Стартап у сфері foodtech Choice закрив новий раунд інвестицій на суму 2,5 мільйона доларів і відкриває офіси у 4 нових країнах: Казахстан, Грузія, Угорщина та Румунія. Ключовий інвестор цього раунду виступила J&T Ventures, також до угоди долучилися Presto Ventures і Reflex Capital.

“Ми створили Choice, щоб допомогти ресторанам оцифрувати свою базу клієнтів і збільшити кількість лояльних гостей. Діджиталізація сфери HoReCa вже впливає на заклади у різних країнах та містах Європи та дозволяє нам поліпшувати їхній сервіс” - зауважує Алекс Ільяш, співзасновник Choice.

За його словами, ключова відмінність стартапу від інших платформ полягає в тому, що Choice здатен допомогти ресторанам побудувати прямі канали продажів, без комісій, збирати базу даних клієнтів та стимулювати їх повертатися.

В платформу легко інтегрувати більшість продуктів для ресторанного ринку: POS-системи: Serve, Poster, Servio, Profit, R-Keeper, маркетплейси Bolt food, Glovo, Ubereats, Foodora та інші.

Також заклади можуть не будувати власну доставку, а працювати з інтегрованими кур'єрськими сервісами Uklon та Glovo on Demand, заощаджуючи час та кошти.

Компанія Choice залучила інвестиції, щоб розвивати 4 нові ринки у 2024 році та планує стати панівним рішенням в регіонах Центральної та Східної Європи у та всієї Європи впродовж наступних 3 років.

“Ми переконані, що Choice захопить ринок, оскільки пропонує складні продукти, які охоплюють всі потреби ресторанів, на відміну від конкурентів, які зосередилися на певних функціях. Місія компанії та потужний фаундер надають Choice серйозну конкурентну перевагу, виводячи компанію в лідери ринку” — каже Адам Кочик, керівний партнер J&T Ventures.

“Зараз наша команда в Україні налічує 60 осіб і ми активно шукаємо сейлз-менеджерів та розробників у нашу команду. Нам потрібні сильні люди, щоб продовжувати зростати на 300% на рік і стати лідером ринку не лише в Україні, а й у всій Європі” — резюмує співзасновник Choice, Володимир Оляніцький.

ДОВІДКА:

Choice – стартап, заснований Олексієм Ільяшем та Володимиром Оляніцьким у травні 2020 року, під час пандемії COVID-19. Тоді безконтактні QR-меню стали необхідністю для ресторанів. За три роки роботи кількість ресторанів, які використовують платформу Choice, зросла у п’ять разів.

Наразі серед клієнтів компанії понад 16 000 закладів в Україні, Чехії, Польщі та Естонії. Cеред українських користувачів такі заклади та мережі, як Salateira, Pesto Family, мережа Привіт, заклади Ігора Сухомлина, мережа Honey та Завертайло, Milk Bar, Mamamia, La Famiglia, мережа dark kitchen ASAP від МХП, Shum Group та багато інших.

Зараз Choice - це не просто меню у смартфоні, а повноцінна платформа для створення власних застосунків, сайтів, онлайн-меню , СRM системою, резерваціями столів, можливістю розвивати власну доставку без найму кур’єрів та автоматизацією замовлень до столу.