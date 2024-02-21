PeopleForce залучив $2 млн інвестицій від фонду Pracuj Ventures

PeopleForce, український стартап та міжнародний розробник all-in-one HR-платформи, залучив $2 млн фінансування у seed-раунді.

Інвестицію очолив відомий польський венчурний фонд Pracuj Ventures, що продовжує підтримувати місію PeopleForce – революцію процесів управління талантами в технологічних компаніях.

Фінансування посилить подальшу розробку продукту і допоможе масштабуванню на міжнародні ринки, зокрема, Польщі та Латинської Америки. Наразі мета PeopleForce – оптимізація HR-процесів компаній на всіх етапах життєвого циклу співробітників та сприяння формуванню культури високої ефективності.

Заснована в 2019 році Ендрю Сетініком, PeopleForce має понад 800 клієнтів і 80 000 користувачів по всьому світу. Серед них такі відомі бренди, як Rakuten, BMW, Deloitte, Ajax Systems, Reply.io та YouScan, включаючи польські компанії Autenti, MerXu, Grupa eSky, Inspeerity, Addepto, Verseo, і представників LATAM – Hubbing LATAM, Infracommers, Patagonian, Clarika та інших.

"Pracuj Ventures в черговий раз підтвердив свою відданість тенденціям на автоматизацію в HR-індустрії. У PeopleForce ми пишаємося тим, що є частиною їхнього інвестиційного портфелю та наполегливо працюємо над розвитком платформи, надаючи кращі можливості та сервіс нашим користувачам," – поділився Ендрю Сетінік, засновник та CEO PeopleForce.

"Як інвестори, ми в захваті від можливості підтримати PeopleForce на їхньому шляху. Визначним є прагнення команди надавати користь клієнтам, застосовуючи стратегічний підхід до дій. Компанія сміливо готова до виходу на нові глобальні ринки – це демонструє їхню успішність та інноваційний дух. Ми віримо в бачення та місію PeopleForce, і з нетерпінням чекаємо можливості бути частиною їхнього подальшого росту," – говорить Павел Лекс, управляючий партнер в Pracuj Ventures.

PeopleForce раніше закрив раунд фінансування з Pracuj Ventures, та став дев'ятим бізнесом у їхньому інвестиційному портфелі разом із Gamfi, Gymsteer, Inhire.io, Kadromierz, SeniorApp, Sherlock Waste, Wandlee, Worksmile та іншими.