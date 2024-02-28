Грант на мільйон євро: 100 українських підприємств можуть отримати кошти від ЄС та Німеччини

Українські підприємства мікро-, малого та середнього бізнесу, що мають потенціал для експорту та інновацій, можуть отримати один із 100 грантів розміром до 10 тисяч євро кожен. Ці кошти призначені для сприяння відновленню, розвитку та збільшенню їхньої стійкості під час війни.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням, грант буде надано в рамках програми EU4Business, який фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини, а кошти спрямуються для відновлення і розвитку бізнесу, а також підвищення його стійкості в умовах воєнного стану.

Зазначається, що ця ініціатива стала другою хвилею підтримки від ЄС та Німеччини, спрямованої на підтримку українського бізнесу у 2024 році.

У конкурсі можуть взяти участь ММСП, що працюють в сферах:

переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);

креативних індустрій;

логістики та транспорту;

інших секторів з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

В Мінекономіки додають, що грантовий конкурс має на меті сприяти економічній стійкості, відновленню та розвитку України, підтримці МСП, інноваціям та експорту.

Подати заявку на отримання гранту можна з 28 лютого до 24 березня 2024 року.

Вимоги до кандидатів

Відповідно до програми, до участі у грантовій програмі допускаються учасники, які відповідають наступним вимогам:

Заявники не повинні мати реєстрацію як ФОП, а також не можуть бути державними чи комунальними підприємствами, акціонерними товариствами (публічними чи приватними), благодійними організаціями чи громадськими об'єднаннями.

Заявник обов'язково має бути зареєстрований як юридична особа (ТОВ, ПП і т.д.).

Підприємство має бути зареєстроване в Україні до 01.01.2021.

На момент подання заявки бізнес має активно вести або відновлювати свою діяльність.

Заявник на момент подання заявки відповідає критеріям мікро-, малого або середнього бізнесу згідно з законодавством України.

Кандидати мають бути залучені до визначених секторів діяльності.

Діяльність заявника не пов'язана з тимчасово окупованими територіями України, Російською Федерацією, Білоруссю та країнами, що підпадають під міжнародні санкції.

Заявник має бути вільним від процесів ліквідації чи банкрутства, не мати податкових боргів, не бути учасником судових процесів за корупційні злочини, не належати до громадян чи організацій РФ чи Білорусі та не перебувати у міжнародних санкційних списках.

Згідно з повідомленням, за кошти гранту не можна придбати послуги з будівництва, реконструкції чи ремонту будівель; засобів виробництва, які мають підвищений ризик при зберіганні чи використанні, житло, особисті речі та вживану техніку ( в тому числі авто й інший транспорт). Також грантові кошти не призначені для компенсації витрат на коливання валютного курсу.

Нагадаємо, нещодавно технологічний гігант Google запустив другий фонд в рамках ініціативи Startup Ukraine Support Fund з бюджетом у розмірі $10 млн для підтримки українських стартапів протягом 2024 та 2025 років.

Крім того, €20 млн для підтримки технологічної екосистеми в Україні буде спрямовано в рамках ініціативи Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради.

А у грудні 2023 року Фонд розвитку інновацій уперше обрав 15 найкращих українських стартапів.

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