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Грант на миллион евро: 100 украинских предприятий могут получить средства от ЕС и Германии
Украинские предприятия микро-, малого и среднего бизнеса, имеющие потенциал для экспорта и инноваций, могут получить один из 100 грантов в размере до 10 тысяч евро каждый. Эти средства предназначены для содействия восстановлению, развитию и увеличению их устойчивости во время войны.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Согласно сообщению, грант будет предоставлен в рамках программы EU4Business, финансируемой Европейским Союзом и правительством Германии, а средства будут направлены на восстановление и развитие бизнеса, а также повышение его устойчивости в условиях военного положения.
Отмечается, что эта инициатива стала второй волной поддержки ЕС и Германии, направленной на поддержку украинского бизнеса в 2024 году.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В конкурсе могут принять участие ММСП, работающие в сферах:
- переработки (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность);
- креативных индустрий;
- логистики и транспорта;
- других секторов с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).
В Минэкономики добавляют, что грантовый конкурс направлен на содействие экономической устойчивости, восстановлению и развитию Украины, поддержке МСП, инновациям и экспорту.
Подать заявку на получение гранта можно с 28 февраля по 24 марта 2024 года.
Требования к кандидатам
Согласно программе, к участию в грантовой программе допускаются участники, отвечающие следующим требованиям:
- Заявители не должны иметь регистрацию как ФЛП, а также не могут являться государственными или коммунальными предприятиями, акционерными обществами (публичными или частными), благотворительными организациями или общественными объединениями.
- Заявитель обязательно должен быть зарегистрирован как юридическое лицо (ООО, ЧП и т.д.).
- Предприятие должно быть зарегистрировано в Украине до 01.01.2021г.
- В момент подачи заявки бизнес должен активно вести или возобновлять свою деятельность.
- Заявитель на момент подачи заявки отвечает критериям микро-, малого или среднего бизнеса согласно законодательству Украины.
- Кандидаты должны быть вовлечены в определенные сектора деятельности.
- Деятельность заявителя не связана с временно оккупированными территориями Украины, Российской Федерацией, Белоруссией и подпадающими под международные санкции странами.
- Заявитель должен быть свободен от процессов ликвидации или банкротства, не иметь налоговых долгов, не быть участником судебных процессов за коррупционные преступления, не принадлежать гражданам или организациям РФ или Беларуси и не находиться в международных санкционных списках.
Согласно сообщению, за средства гранта нельзя приобрести услуги по строительству, реконструкции или ремонту зданий; средства производства, имеющие повышенный риск при хранении или использовании; жилье; личные вещи и подержанную технику (в том числе автомобиль и другой транспорт). Грантовые средства не предназначены для компенсации расходов на колебания валютного курса.
Напомним, недавно технологический гигант Google запустил второй фонд в рамках инициативы Startup Ukraine Support Fund с бюджетом в размере $10 млн для поддержки украинских стартапов в течение 2024 и 2025 годов.
Кроме того, €20 млн для поддержки технологической экосистемы в Украине будет направлено в рамках инициативы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета.
А в декабре 2023 года Фонд развития инноваций впервые избрал 15 лучших украинских стартапов.
Источник фото: ua.depositphotos.com