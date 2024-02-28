Грант на миллион евро: 100 украинских предприятий могут получить средства от ЕС и Германии

Украинские предприятия микро-, малого и среднего бизнеса, имеющие потенциал для экспорта и инноваций, могут получить один из 100 грантов в размере до 10 тысяч евро каждый. Эти средства предназначены для содействия восстановлению, развитию и увеличению их устойчивости во время войны.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Согласно сообщению, грант будет предоставлен в рамках программы EU4Business, финансируемой Европейским Союзом и правительством Германии, а средства будут направлены на восстановление и развитие бизнеса, а также повышение его устойчивости в условиях военного положения.

Отмечается, что эта инициатива стала второй волной поддержки ЕС и Германии, направленной на поддержку украинского бизнеса в 2024 году.

В конкурсе могут принять участие ММСП, работающие в сферах:

переработки (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность);

креативных индустрий;

логистики и транспорта;

других секторов с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).

В Минэкономики добавляют, что грантовый конкурс направлен на содействие экономической устойчивости, восстановлению и развитию Украины, поддержке МСП, инновациям и экспорту.

Подать заявку на получение гранта можно с 28 февраля по 24 марта 2024 года.

Требования к кандидатам

Согласно программе, к участию в грантовой программе допускаются участники, отвечающие следующим требованиям:

Заявители не должны иметь регистрацию как ФЛП, а также не могут являться государственными или коммунальными предприятиями, акционерными обществами (публичными или частными), благотворительными организациями или общественными объединениями.

Заявитель обязательно должен быть зарегистрирован как юридическое лицо (ООО, ЧП и т.д.).

Предприятие должно быть зарегистрировано в Украине до 01.01.2021г.

В момент подачи заявки бизнес должен активно вести или возобновлять свою деятельность.

Заявитель на момент подачи заявки отвечает критериям микро-, малого или среднего бизнеса согласно законодательству Украины.

Кандидаты должны быть вовлечены в определенные сектора деятельности.

Деятельность заявителя не связана с временно оккупированными территориями Украины, Российской Федерацией, Белоруссией и подпадающими под международные санкции странами.

Заявитель должен быть свободен от процессов ликвидации или банкротства, не иметь налоговых долгов, не быть участником судебных процессов за коррупционные преступления, не принадлежать гражданам или организациям РФ или Беларуси и не находиться в международных санкционных списках.

Согласно сообщению, за средства гранта нельзя приобрести услуги по строительству, реконструкции или ремонту зданий; средства производства, имеющие повышенный риск при хранении или использовании; жилье; личные вещи и подержанную технику (в том числе автомобиль и другой транспорт). Грантовые средства не предназначены для компенсации расходов на колебания валютного курса.

Напомним, недавно технологический гигант Google запустил второй фонд в рамках инициативы Startup Ukraine Support Fund с бюджетом в размере $10 млн для поддержки украинских стартапов в течение 2024 и 2025 годов.

Кроме того, €20 млн для поддержки технологической экосистемы в Украине будет направлено в рамках инициативы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета.

А в декабре 2023 года Фонд развития инноваций впервые избрал 15 лучших украинских стартапов.

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