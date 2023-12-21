Евросоюз предоставит Украине €20 млн для поддержки стартапов – средства может получить каждый участник программы

€20 млн для поддержки технологической экосистемы в Украине будут направлены в рамках инициативы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета. Важным условием для выделения средств является то, что не менее 20% стартапов-участников программы должны быть основаны или возглавляться женщинами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Благодаря проекту около 200 украинских стартапов могут получить 12 миллионов евро грантового финансирования. В фокусе - Deep Tech-разработки.

Программа выделяет 5 видов поддержки с возможностью привлечь до €60 тысяч одному стартапу:

Innovation Services (до €10k);

Entrepreneurship (до €25k);

Deep Tech Incubation (до €25k);

Rebuilding Ukraine (до €25k);

Deep Tech Scale-Up (до €50k).

"Уже сейчас вы можете присоединиться и получить грант до €10 тысяч. Эти деньги можно будет направить на улучшение бизнес-модели, бизнес-плана или разработку стратегии роста", - говорится в сообщении.

Более подробно узнать об условиях отбора и подать заявку можно здесь - https://seedsofbravery.eu.

Отмечается, что участники смогут пройти обучение по продвижению проектов и выходу на международные рынки, а также интеграцию украинской инновационной экосистемы в европейскую сеть.

Ранее сообщалось, что Фонд развития инноваций избрал 15 лучших украинских стартапов. Это компании, внесшие значительный вклад в развитие стартап-экосистемы, продолжают развиваться и создавать инновационные разработки даже в условиях войны.

Стартапом года стал S.lab, производящий экологическую упаковку из растительных компонентов как замену пенопласта.

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