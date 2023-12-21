Євросоюз надасть Україні €20 млн для підтримки стартапів - кошти може отримати кожен учасник програми

€20 млн для підтримки технологічної екосистеми в Україні буде спрямовано в рамках ініціативи Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради. Важливою умовою для виділення коштів є те, що щонайменше 20% стартапів-учасників програми мають бути засновані або очолювані жінками.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. У фокусі — Deep Tech-розробки.

Програма виділяє 5 видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу:

Innovation Services (до €10k);

Entrepreneurship (до €25k);

Deep Tech Incubation (до €25k);

Rebuilding Ukraine (до €25k);

Deep Tech Scale-Up (до €50k).

"Вже зараз ви можете долучитися та отримати грант до €10 тисяч. Ці гроші можна буде спрямувати на покращення бізнес-моделі, бізнес-плану або ж розробку стратегії зростання", - йдеться в повідомленні.

Більш детально дізнатися про умови відбору та подати заявку можна тут — https://seedsofbravery.eu.

Зазначається, що учасники матимуть змогу пройти навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.

Раніше повідомлялося, що Фонд розвитку інновацій обрав 15 найкращих українських стартапів. Це компанії, які зробили значний внесок у розвиток стартап-екосистеми, продовжують розвиватися й створювати інноваційні розробки навіть в умовах війни.

Стартапом року став S.lab, який виготовляє екологічне пакування з рослинних компонентів як заміну пінопласту.

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