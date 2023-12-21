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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Євросоюз надасть Україні €20 млн для підтримки стартапів - кошти може отримати кожен учасник програми

стартап, ЄС, ЕС, Евросоюз, Євросоюз
Фото: Depositphotos

€20 млн для підтримки технологічної екосистеми в Україні буде спрямовано в рамках ініціативи Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради. Важливою умовою для виділення коштів є те, що щонайменше 20% стартапів-учасників програми мають бути засновані або очолювані жінками.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. У фокусі —  Deep Tech-розробки.

Програма виділяє 5 видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу:

  • Innovation Services (до €10k); 
  • Entrepreneurship (до €25k);
  • Deep Tech Incubation (до €25k); 
  • Rebuilding Ukraine (до €25k); 
  • Deep Tech Scale-Up (до €50k).

"Вже зараз ви можете долучитися та отримати грант до €10 тисяч. Ці гроші можна буде спрямувати на покращення бізнес-моделі, бізнес-плану або ж розробку стратегії зростання", - йдеться в повідомленні.

Більш детально дізнатися про умови відбору та подати заявку можна тут —  https://seedsofbravery.eu.

Зазначається, що учасники матимуть змогу пройти навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.

Раніше повідомлялося, що Фонд розвитку інновацій обрав 15 найкращих українських стартапів. Це компанії, які зробили значний внесок у розвиток стартап-екосистеми, продовжують розвиватися й створювати інноваційні розробки навіть в умовах війни.

Стартапом року став S.lab, який виготовляє екологічне пакування з рослинних компонентів як заміну пінопласту.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко