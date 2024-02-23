Розвиток оборонних технологій: українські експерти у співпраці з США запустили спеціальну програму для стартапів

Українські розробники спільно з американськими лідерами в галузі передових оборонних інновацій створили програму за назвою MITS ("Міць"), спрямовану на підтримку українських стартапів, що працюють над розробкою технологій для оборонного сектору.

Про це йдеться на сайті MITS.

Основною метою програми "Міць" є надання допомоги новим технологічним компаніям у встановленні партнерських зв'язків та їх подальшому розвитку, щоб забезпечувати Збройні сили України найновітнішими технологічними рішеннями для оборони.

"MITS та American University Kyiv у партнерстві з Arizona State University (№1 з інновацій в США) розробили унікальну програму, що може допомогти стартапам на будь-якій стадії бізнес-акселерації", - йдеться в повідомленні.

У компанії додають, що головною метою є масштабування виробничих потужностей компаній, що розробили інноваційний продукт.

Для підтримки стартапів програма пропонує фінансування у розмірі 200 тисяч доларів, половина з яких вкладається безпосередньо у розвиток компанії, тоді як інша половина призначена для проведення експертизи за сприянням "Міці" та American University Kyiv, яка співпрацює з Arizona State University.

Програма підтримки включає два основні етапи: бізнес-акселерацію та постакселераційну підтримку, кожен з яких триває по три місяці. В рамках співпраці з AUK було розроблено навчальну програму, спрямовану на теоретичне та практичне навчання учасників, а фінальна мета - допомога у розширенні бізнесу та знаходженні надійних партнерів.

Згідно з повідомленням, "Міць" зосередить свою увагу на підтримці стартапів у таких категоріях:

Наземні роботизовані системи;

Безпілотні літальні апарати;

Безпілотні наземні та підводні апарати;

Засоби радіоелектронної боротьби;

Системи зв'язку, оптичної та акустичної розвідки;

Військовий транспорт;

Мінування та розмінування;

Розробки у сфері програмного забезпечення та штучного інтелекту;Боєприпаси;

Екіпірування "солдата майбутнього".

На сайті зазначено, що MITS Capital допомагатиме українським стартапам вийти на глобальний ринок, а командам-розробникам надаватимуться такі послуги, як:

Менторство: досвідчені підприємці та інвестори діляться своїми знаннями та досвідом з командами стартапів.

Фінансування: акселератори можуть надавати стартапам гранти, інвестиції або доступ до інших джерел капіталу.

Нетворкінг: зустрічі та події, де стартапи можуть познайомитися з іншими стартапами, інвесторами та потенційними клієнтами.

Освіта: стартапам пропонують навчальні програми та семінари з різних тем, таких як маркетинг, розробка продукту та залучення коштів.

Додамо, що згідно з даними каталогу "Неймовірні технології", зараз в українській айті-спільноті зареєстровано біля 2262 IT-компаній, в яких працюють понад 360 тис. спеціалістів. 72% IT-компаній в вітчизняній айті-галузі створюють інноваційні та високотехнологічні продукти у будь-яких напрямках: кібербезпека, здоров’я, освіта, фінанси та ін.