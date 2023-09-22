Неймовірна техніка. Як Україна планує просувати перспективні IT-продукти на міжнародних ринках

В середині вересня Асоціація IT Ukraine за підтримки Мінцифри презентувала каталог Incredible Tech. В проєкті представлені продуктові айті-компанії та ІТ-продукти, які Україна планує просувати за кордоном. Які саме стартапи представлені в каталозі та яким чином наша країна буде шукати інвесторів, партнерів та замовників для вітчизняної айті-спільноти, читайте в матеріалі Delo.ua.

Який портрет має українська IT-галузь

Згідно з даними каталогу "Неймовірна техніка", зараз в українській айті-спільноті зареєстровано біля 2262 IT-компаній, в яких працюють понад 360 тис. спеціалістів. Наша tech-індустрія має такий розподіл:

1628 продуктових айті-компаній;

544 сервісних айті-компаній;



90 R&D центрів .



Тобто, 72% IT-компаній в вітчизняній айті-галузі створюють інноваційні та високотехнологічні продукти у будь-яких напрямках: кібербезпека, здоров’я, освіта, фінанси та ін.

Як обирали цікаві айті-компанії та IT-продукти

Всього до каталогу Incredible Tech увійшли 95 продуктових ІТ-компаній та 22 перспективних ІТ-продукту. Їх обирали галузеві експерти: представники Мінцифри, засновники та топ-менеджери tech-бізнесу, інвестори. Така робота велась на протязі двох місяців.

Щоб увійти до каталогу Incredible Tech, продуктові айті-компанії чи ІТ-продукти мусили відповідати таким критеріям:

має українську реєстрацію;

серед засновників є українці;



офіс чи представництво працює в Україні тощо.



Крім того, підприємство має бути економічно активним, отримувати дохід від реалізації продукції чи послуг у 2023 році, просувати свій бренд, бути знайомою аудиторії. Також потрібен досвід експорту.

Після відбору продукти та компанії розпроділили в каталозі за такими векторами, як DefenceTech, E-commerce&Retail, LegalTech, GovTech, Gaming, FinTech&Insurtech, HR Tech та ін.

Як Україна планує просувати айті-компанії у світі

В каталозі Incredible Tech зазначено, що сьогодні вітчизняне ІТ стало другою за величиною експортною галуззю України. Тобто, наші товари та компанії можна знайти по всьому світу, при цьому деякі з них - всесвітньо визнані. Але мало хто знає, звідки ці компанії або хто є розробниками цих продуктів.

"Саме тому ми створили Incredible Tech, ефективний інструмент для просування ІТ-індустрії України на міжнародному рівні. Це інструмент для підвищення обізнаності про українські ІТ-можливості, залучення інвестицій у галузь та допомоги існуючим ІТ-бізнесам у розширенні масштабів", - пояснюється в каталозі.

Варто зазначити, що в Incredible Tech можна побачити не тільки невеликі та перспективні айті-компанії, а й величезні технологічні бізнеси, продуктами яких користуються мільйони людей у всьому світі.

Як розповіла під час презентації Incredible Tech в.о. виконавчого директора Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук, каталог спеціально складений англійською мовою, оскільки розрахований на іноземну аудиторію. Справа в тому, що зараз виникає багато запитів від різних компаній, тож проєкт стане практичним інструментом для пошуку партнерів, замовників та інвесторів.

"Думаю, що багато з вас чули, що Україну називають "європейським тигром цифровізації". Тому треба ще більше представляти українську айті-галузь за кордоном, бо ми постійно боремося за нового клієнта. Наші компанії багато працюють, мають перспективні ідеї, тому є проєкти, куди треба залучати нові інвестиції. Впевнена, що ми станемо тим драйвером, який допоможе країні вистояти під час війни та відновитися після перемоги", - говорить Шевчук.

Яким чином Україна буде промотувати наше айті у світі? Для цього каталог "Неймовірна техніка" буде презентовано на закордонних айті-заходах, поширено серед іноземних партнерів, передано в дипломатичні установи та асоціації. Також Україна буде використовувати інформацію з Incredible Tech у ході перемовин із інвесторами.

"Ми як держава будемо використовувати ці матеріали, щоб просувати продуктові компанії України. В цьому питанні Мінцифри співпрацюватиме з МЗС. Зокрема, плануємо направити каталог до наших посольств. В кожній країні є торгові представники, вони можуть презентувати інформацію на зустрічах з місцевим бізнесом або розповідати про наші компанії під конкретні запити", - пояснив під час заходу заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Десять перспективних ідей айті-каталогу Incredible Tech

Тож які IT-продукти представлено в проєкті Incredible Tech? Delo.ua почитала каталог та обрала десять цікавих проєктів із різних секторів айті-галузі.

A.D.A.M. створює біодруковані імпланти

Це стартап в напрямку 3D біодруку. Він розробляє систему виробництва медичних пристроїв для створення кісткових імплантатів. Проєкт запустили компанія 3D-друку Kwambio та WeFund Ventures. Команда стартапу планує побудувати платформу для виробництва біодрукованих тканин і органів, що допоможе усунути перешкоди для лікування мільйонів людей.

A.D.A.M. одним з перших створює цікаву модель обслуговування. Стартап працюватиме в рамках системи "під ключ". Тобто, команда встановлюватиме 3D-принтери A.D.A.M. та обслуговуватиме обладнання в лікарнях за місячну абонплату.

ADAM дозволяє друкувати імпланти для людей. Джерело: ADAM.

Concrete Flow друкує гаражі та альтанки

Айті-компанія виробляє 3D будівельні принтери та розробляє друковані стінові конструкції, які мають низку переваг перед традиційними технологіями. Мова йде про паркани, житлові будинки, господарські блоки, альтанки, гаражі та різні архітектурні форми.

Також команда розробила будівельний 3D-принтер із подвійним екструдером для серійного друку стінових конструкцій.

В Україні можна надрукувати гараж чи альтанку. Джерело: Concrete Flow

Вже виготовлено понад 50 тис. кв м по всій Україні. Загалом надруковано 100 тис. блоків. В компанії зазначають, що їх можливості вже використовували 13 заводів для реалізації різних проєктів.

Input Soft розробляє програмне забезпечення для авіагалузі

Айті-компанія є постачальником веб-рішень для аеропортів і авіакомпаній. Тобто, стартап допомагає оптимізувати ресурси, зменшити витрати, збирати й аналізувати дані з усіх процесів наземного обслуговування. Зокрема, програмне забезпечення дозволяє вирішити такі задачі:

Ефективне планування та покращене використання робочих змін.

Прогнозування різноманітних моделей завантаження аеропортів.



Звітність та аналіз отриманих даних з усіх видів діяльності компанії.



Автоматичний розрахунок вартості послуг та виставлення рахунків.



Українські веб-рішення можуть розрахувати вартість послуг. Джерело: Input Soft

Cтартап вже реалізував 5 пілотних проектів в Україні, ЄС, Південній та Північній Америці.

Animal ID створила цифрові паспорти для тварин

Айті-компанія пропонує інноваційні рішення для підвищення безпеки, здоров’я та благополуччя домашніх тварин. Команда розробила мобільні додатки, де можна:

В застосунку можна зберігати цифрові документи тваринки. Джерело: Animal ID.

Створити цифровий профіль для пухнастого друга.

Додати мікрочип тварини.



Зберігати документи улюбленця та його медичну карту.



Отримувати повідомлення з геопозицією місця сканування QR паспорта.



Вести щоденник турботи, календар та підключати нагадування.



Слідкувати за сповіщеннями про загублену тварину.

Наразі додаток має біля одного мільйона зареєстрованих користувачів.

SHARK UAS може літати за маршрутом до 300 км

Компанія "Укрспецсистеми" створила передовий багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Акула", який призначений для виконання широкого спектру завдань. SHARK UAS пропонує можливість повністю автономної розвідки, спостереження, точної ідентифікації та розпізнавання зі значної відстані на великих висотах. Його військова версія перебуває на службі в ЗСУ та має позитивні відгуки від офіцерів, операторів безпілотників та агентів розвідки.

Українська "Акула" може літати біля чотирьох годин. Джерело: компанія "Укрспецсистеми".

Основні характеристики продукту:

Середня витривалість - до 4 годин.

Діапазон зв’язку - до 80 км.



Максимальна висота польоту – 3000 км.

Маршрут польоту – до 300 км.



БПЛА Shark має інтуітивно зрозумілий інтерфейс. Джерело: інфографіка Incredible Tech.

Команда створила сучасне програмне рішення, яке спеціально розроблене для повного контролю та управління БПЛА Shark. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, пілоти усіх рівнів кваліфікації можуть використовувати літальний апарат. Також продукт містить автоматизовані функції, що оптимізують операції, підвищують ефективність та знижують ризики помилок, що можуть виникнути через людський фактор.

БПЛА "Акула" може літати до 300 км. Джерело: компанія "Укрспецсистеми".

Zvook може класифікувати різні типи об’єктів в небі

Стартап створив мережу акустичних датчиків для виявлення повітряних об'єктів. Продукт допомагає звичайним системам протиповітряної оборони виявляти та відбивати низьковисотні крилаті ракети та атаки безпілотників противника, попереджаючи цивільне населення. Технологія Zvook "відчуває" повітряні об’єкти на відстані до 10 км.

Технологія Zvook виявляє різні типи ворожих цілей. Джерело: інфографіка Incredible Tech.

Основні переваги продукту:

1. Низький рівень помилок.

2. Пасивна робота (не випромінює) і низьке енергоспоживання - до 12 Вт.

3. Можна виявляти та класифікувати різні типи цілей: реактивна/крилата ракета, вертоліт, пропелерний літак - до 10 км, дрон - приблизно ~250 м.

Як виглядає Zvook? Це захищена від погодних умов параболічна антена та мікрокомп’ютер, який може запускати сучасні алгоритми Meta Language (ML). Система може бути розширена за допомогою додаткових датчиків. Zvook встановлюють на стільникових вежах, щоб мати доступ до мережі та живлення. Усі станції з’єднані в безпечну систему, щоб оператори могли контролювати їх, накладаючи на карту.

Kvertus пропонує гармати для боротьби з дронами

Стартап розробляє обладнання для радіоелектронної боротьби та розвідки. Компанія виготовляє такі найменування:

Українські антидронові гармати збивають 99% безпілотників. Джерело: Kvertus.

Системи антидрон. Це комплексні системи протидії та деактивації БПЛА та наземних дронів.

Системи електромагнітних завад для авто, які допомагають забезпечити захист від радіовипромінювальних пристроїв.



Засоби захисту інформації. Вони протидіють роботі пристроїв дистанційного прослуховування.



Продукція має широкий діапазон частот – це дозволяє, зокрема, гарматам для боротьби з дронами збивати 99% безпілотників.

Антидронові гармати деактивують вороже БПЛА. Джерело: Kvertus.

Aspichi використовує віртуальну реальність у психології

Стартап запропонував систему лікування психологічної травми на основі віртуальної реальності. Продукт базується на фотореалістичному 360-градусному відео, протоколах доказової медицини та програмах психологічної освіти. Такий підхід дозволяє швидко та контрольовано надавати психологічні послуги людям.

Віртуальні окуляри допомагають побороти стрес. Джерело: Фейсбук Aspichi

Рішення від Aspichi допомагає людям справлятися зі своїми психологічними проблемами. Продукт працює на перетині VR і просторового відео, що дозволяє пацієнтам переміститися в безпечне місце.

Проєкт вже було застосовано у 15 реабілітаційних центрах. Інноваційну методику спробували більше ніж 500 пацієнтів.

Чат-бот від Elomia допомагає людям заспокоїтися

Elomia - це чат-бот для психічного здоров’я, який працює на основі генеративного штучного інтелекту. Він анонімний, доступний цілодобово і без вихідних. Тому із чат-ботом можуть спілкуватися люди із будь-якими проблемами, починаючи від конфліктів у оточенні та закінчуючи важкими депресивними станами.

Команда зазначає, що розмова з Еломією схожа на розмову з реальною людиною. В рамках проєкту вже отримано 2,5 млн повідомлень.

Люди можуть спілкуватися з чат-ботом для боротьби зі стресом. Джерело: Elomia

Застосунок для сну Avrora використовує дихання та медитації

Айті-компанія Boosters створила додаток для покращення сну під назвою Avrora. Застосунок допомогає людям засинати за допомогою спеціальних дихальних технік, сеансів медитації, історій сну, заспокійливих звуків і освіжаючих мелодій будильника.

Застосунок аналізує якість сну та дозволяє спокійно просинатися. Джерело: Avrora.

Ключові особливості Avrora:

Більше 30 звуків для поліпшення сну.

Понад 30 розслаблюючих медитацій для кращого сну.



Більше 10 спеціально розроблених мелодій будильника.



Оцінка якості сну, яка використовується для комплексних індивідуальних рішень щодо сну.



Аналіз якості сну, де фіксуються періоди уважності та частота серцевих скорочень.



Коригування режиму сну тощо.



В проєкті використовується унікальний контент, який команда створила власними силами. Також в застосунку застосовуються можливості Meta Language (ML) для аналізу звуків і режиму сну.