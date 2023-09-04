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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Асоціація IT Ukraine разом із Мінцифри презентують каталог продуктових ІТ-компаній та ІТ-продуктів Incredible Tech

В Україні презентують каталог Incredible Tech. Джерело: Depositphotos.
В Україні презентують каталог Incredible Tech. Джерело: Depositphotos.

14 вересня Асоціація  IT Ukraine разом із Мінцифри проведуть презентацію каталогу Incredible Tech. Відбір компаній до каталогу здійснила незалежна експертна рада, до складу якої увійшли представники Мінцифри, фаундери та СЕО tech-компаній, інвестори.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
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В каталозі представлені українські ІТ-продукти та їх розробники за напрямками:

  • Defence Tech,
  • E-commerce&Retail,
  • ESports&Gaming,
  • EdTech, 
  • FinTech&Insurance, 
  • HR Tech, 
  • HealthTech&Wellness,
  • Legal Tech та інші.
Фото 2 — Асоціація IT Ukraine разом із Мінцифри презентують каталог продуктових ІТ-компаній та ІТ-продуктів Incredible Tech
У вересні буде представлено каталог продуктових айті-компаній України

Проєкт допоможе просувати ІТ-індустрію України на міжнародному ринку, підвищити обізнаність щодо можливостей українського ІТ, залучати нові інвестицій в індустрію та масштабувати існуючі бізнеси в сфері IT.

Презентація каталогу Incredible Tech відбудеться 14 вересня з 17:00 до 18:30 в режимі онлайн.

Під час заходу можна буде дізнатися: 

  • Як проходить просування українських ІТ-продуктів у світі. Про це розкажуть лідерів індустрії: представники влади та бізнесу, інвестори та СЕО успішних українських ІТ-компаній.
  • В чому полягає суперсила компаній та продуктів, які потрапили до каталогу.
  • Як ком’юніті може сприяти виходу ІТ-продуктів на міжнародні ринки.

Приєднатися до презентації каталогу Incredible Tech можна за лінком на сайті  Асоціації  IT Ukraine.

Автор:
Христина Коновалова