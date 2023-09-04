Асоціація IT Ukraine разом із Мінцифри презентують каталог продуктових ІТ-компаній та ІТ-продуктів Incredible Tech

14 вересня Асоціація IT Ukraine разом із Мінцифри проведуть презентацію каталогу Incredible Tech. Відбір компаній до каталогу здійснила незалежна експертна рада, до складу якої увійшли представники Мінцифри, фаундери та СЕО tech-компаній, інвестори.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

В каталозі представлені українські ІТ-продукти та їх розробники за напрямками:

Defence Tech,

E-commerce&Retail,



ESports&Gaming,



EdTech,



FinTech&Insurance,



HR Tech,



HealthTech&Wellness,



Legal Tech та інші.



У вересні буде представлено каталог продуктових айті-компаній України

Проєкт допоможе просувати ІТ-індустрію України на міжнародному ринку, підвищити обізнаність щодо можливостей українського ІТ, залучати нові інвестицій в індустрію та масштабувати існуючі бізнеси в сфері IT.

Презентація каталогу Incredible Tech відбудеться 14 вересня з 17:00 до 18:30 в режимі онлайн.

Під час заходу можна буде дізнатися:

Як проходить просування українських ІТ-продуктів у світі. Про це розкажуть лідерів індустрії: представники влади та бізнесу, інвестори та СЕО успішних українських ІТ-компаній.

В чому полягає суперсила компаній та продуктів, які потрапили до каталогу.

Як ком’юніті може сприяти виходу ІТ-продуктів на міжнародні ринки.

Приєднатися до презентації каталогу Incredible Tech можна за лінком на сайті Асоціації IT Ukraine.