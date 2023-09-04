- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Асоціація IT Ukraine разом із Мінцифри презентують каталог продуктових ІТ-компаній та ІТ-продуктів Incredible Tech
14 вересня Асоціація IT Ukraine разом із Мінцифри проведуть презентацію каталогу Incredible Tech. Відбір компаній до каталогу здійснила незалежна експертна рада, до складу якої увійшли представники Мінцифри, фаундери та СЕО tech-компаній, інвестори.
В каталозі представлені українські ІТ-продукти та їх розробники за напрямками:
- Defence Tech,
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E-commerce&Retail,
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ESports&Gaming,
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EdTech,
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FinTech&Insurance,
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HR Tech,
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HealthTech&Wellness,
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Legal Tech та інші.
Проєкт допоможе просувати ІТ-індустрію України на міжнародному ринку, підвищити обізнаність щодо можливостей українського ІТ, залучати нові інвестицій в індустрію та масштабувати існуючі бізнеси в сфері IT.
Презентація каталогу Incredible Tech відбудеться 14 вересня з 17:00 до 18:30 в режимі онлайн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під час заходу можна буде дізнатися:
- Як проходить просування українських ІТ-продуктів у світі. Про це розкажуть лідерів індустрії: представники влади та бізнесу, інвестори та СЕО успішних українських ІТ-компаній.
- В чому полягає суперсила компаній та продуктів, які потрапили до каталогу.
- Як ком’юніті може сприяти виходу ІТ-продуктів на міжнародні ринки.
Приєднатися до презентації каталогу Incredible Tech можна за лінком на сайті Асоціації IT Ukraine.