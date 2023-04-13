Асоціація IT Ukraine запустила сервіс для допомоги компаніям в бронюванні співробітників від мобілізації

Асоціація IT Ukraine запустила сервіс юридичної підтримки, щоб допомагати компаніям розібратися у процедурі бронювання працівників й ефективно її використовувати.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

"Асоціація IT Ukraine запустила сервіс юридичної підтримки Bron’ Legal Support, щоб виявляти проблемні місця, допомагати компаніям розібратися у процедурі бронювання й ефективно її використовувати. Зараз уже бачимо деякі слабкі місця з точки зору законодавства й де не дуже ефективно з практичним застосуванням норм закону, над чим будемо працювати спільно з державними органами", - зазначив виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.

Також асоціація спільно з юристами розробила дорожню карту з бронювання працівників, яку можуть використовувати IT компанії, а також інші бізнеси при підготовці документів та проходженні самої процедури.

Джерело: асоціація IT Ukraine.

Наразі, за інформацією Асоціації IT Ukraine, жодна з IT компаній не отримала бронювання своїх працівників згідно нової процедури, затвердженої постановою КМУ №76 від 27.01.2023 року.

Крім того, Асоціація IT Ukraine лобіює розширення можливості виїзду за кордон для працівників експортних індустрій. Адже відсутність такої можливості, як зазначає Васюк, може спричинити втрату частки ринку українськими компаніями за кордоном і як наслідок, — загрожує зменшенню обсягу надходження податків до бюджету.

Нагадаємо, за даними Кабінету міністрів, станом на 13 березня заброньовано від мобілізації до Збройних сил України біля 528 тисяч працівників українських компаній.

На початку листопада Верховна Рада передбачила, що бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення.

27 січня Кабмін схвалив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, працівники яких віднині підлягатимуть бронюванню.

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