Названо кількість заброньованих від мобілізації в Україні: скільки в кожній галузі

За даними Кабінету міністрів, станом на 13 березня заброньовано від мобілізації до Збройних сил України біля 528 тисяч працівників українських компаній. Про це повідомляє видання Forbes.ua з посиланням на відповідь уряду на його запит.

Зокрема, 2176 осіб з цього числа заброньовані вже за новим порядком, який Кабмін схвалив 27 січня цього року. Загалом щодо бронювання було видано вже 3510 наказів, з яких 2661 є чинним.

За кількістю військовозобов’язаних, що отримали відстрочку, з великим відривом лідирує енергетична галузь, де таких осіб 163 тисячі, далі йдуть транспорт (76 тисяч) та сільське господарство (63 тисячі).

Також бронювання отримали 45 тисяч працівників обласних та районних адміністрацій, по 33 тисячі працівників промислових підприємств та співробітників центральних органів влади, а також 28 тисяч працівників оборонно-промислового комплексу.

Окрім цього, відстрочку мають близько 24 тисяч працівників медичної сфери, 11 тисяч айтішників та 8 тисяч працівників фінансової галузі. До інших категорій належать ще 44 тисячі заброньованих.

Нагадаємо, що на початку жовтні перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що на той час було заброньовано понад 700 тисяч осіб.

На початку листопада Верховна Рада передбачила, що бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення.

27 січня Кабмін схвалив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, працівники яких віднині підлягатимуть бронюванню