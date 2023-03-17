Названо количество забронированных от мобилизации в Украине: сколько в каждой отрасли

По данным Кабинета министров, по состоянию на 13 марта забронировано от мобилизации в Вооруженные силы Украины около 528 тысяч работников украинских компаний. Об этом сообщает издание Forbes.ua со ссылкой на ответ правительства на его запрос.

В частности, 2176 человек из этого числа забронированы уже по новому порядку, который Кабмин одобрил 27 января этого года. Всего же в отношении бронирования издано уже 3510 приказов, из которых 2661 - действующий.

По количеству военнообязанных, получивших отсрочку, с большим отрывом лидирует энергетическая отрасль, где таких лиц 163 тысячи, далее следуют транспорт (76 тысяч) и сельское хозяйство (63 тысячи).

Также бронирование получили 45 тысяч работников областных и районных администраций, по 33 тысячи работников промышленных предприятий и сотрудников центральных органов власти, а также 28 тысяч работников оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, отсрочку имеют около 24 тысяч работников медицинской сферы, 11 тысяч айтишников и 8 тысяч работников финансовой отрасли. К другим категориям относятся еще 44 тысяч забронированных.

Напомним при этом, что в начале октябре первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что на то время было забронировано более 700 тысяч человек.

В начале ноября Верховная Рада предусмотрела, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг оборонного назначения.

27 января Кабмин одобрил новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, работники которых будут подлежать бронированию