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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Ассоциация IT Ukraine вместе с Минцифры представят каталог продуктовых ИТ-компаний и ИТ-продуктов Incredible Tech

В Украине представят каталог Incredible Tech. Источник: Depositphotos.
В Украине представят каталог Incredible Tech. Источник: Depositphotos.

14 сентября Ассоциация IT Ukraine вместе с Минцифры проведут презентацию каталога Incredible Tech. Отбор компаний в каталог провел независимый экспертный совет, в состав которого вошли представители Минцифры, фаундеры и СЕО tech-компаний, инвесторы.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
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В каталоге представлены украинские ИТ-продукты и их разработчики по направлениям:

  • Defence Tech,
  • E-commerce&Retail,
  • ESports&Gaming,
  • EdTech,
  • FinTech&Insurance,
  • HR Tech,
  • HealthTech&Wellness,
  • Legal Tech и другие.
Фото 2 — Ассоциация IT Ukraine вместе с Минцифры представят каталог продуктовых ИТ-компаний и ИТ-продуктов Incredible Tech
В сентябре будет представлен каталог продуктовых айти-компаний Украины

Проект поможет продвигать ИТ-индустрию Украины на международном рынке, повысить осведомленность о возможностях украинского ИТ, привлекать новые инвестиции в индустрию и масштабировать существующие бизнесы в сфере IT.

Презентация каталога Incredible Tech состоится 14 сентября с 17.00 до 18.30 в режиме онлайн.

Во время мероприятия можно будет узнать:

  • Как проходит продвижение украинских ИТ-продуктов в мире. Об этом расскажут лидеры индустрии: представители власти и бизнеса, инвесторы и СЕО успешных украинских ИТ-компаний.
  • В чем состоит суперсила компаний и продуктов, попавших в каталог.
  • Как коммьюнити может способствовать выходу ИТ-продуктов на международные рынки.

Присоединиться к презентации каталога Incredible Tech можно по ссылке   Ассоциация IT Ukraine.

Автор:
Христина Коновалова