Ассоциация IT Ukraine вместе с Минцифры представят каталог продуктовых ИТ-компаний и ИТ-продуктов Incredible Tech

14 сентября Ассоциация IT Ukraine вместе с Минцифры проведут презентацию каталога Incredible Tech. Отбор компаний в каталог провел независимый экспертный совет, в состав которого вошли представители Минцифры, фаундеры и СЕО tech-компаний, инвесторы.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

В каталоге представлены украинские ИТ-продукты и их разработчики по направлениям:

Defence Tech,

E-commerce&Retail,



ESports&Gaming,



EdTech,



FinTech&Insurance,



HR Tech,



HealthTech&Wellness,



Legal Tech и другие.



В сентябре будет представлен каталог продуктовых айти-компаний Украины

Проект поможет продвигать ИТ-индустрию Украины на международном рынке, повысить осведомленность о возможностях украинского ИТ, привлекать новые инвестиции в индустрию и масштабировать существующие бизнесы в сфере IT.

Презентация каталога Incredible Tech состоится 14 сентября с 17.00 до 18.30 в режиме онлайн.

Во время мероприятия можно будет узнать:

Как проходит продвижение украинских ИТ-продуктов в мире. Об этом расскажут лидеры индустрии: представители власти и бизнеса, инвесторы и СЕО успешных украинских ИТ-компаний.

В чем состоит суперсила компаний и продуктов, попавших в каталог.

Как коммьюнити может способствовать выходу ИТ-продуктов на международные рынки.

Присоединиться к презентации каталога Incredible Tech можно по ссылке Ассоциация IT Ukraine.