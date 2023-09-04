- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Ассоциация IT Ukraine вместе с Минцифры представят каталог продуктовых ИТ-компаний и ИТ-продуктов Incredible Tech
14 сентября Ассоциация IT Ukraine вместе с Минцифры проведут презентацию каталога Incredible Tech. Отбор компаний в каталог провел независимый экспертный совет, в состав которого вошли представители Минцифры, фаундеры и СЕО tech-компаний, инвесторы.
В каталоге представлены украинские ИТ-продукты и их разработчики по направлениям:
- Defence Tech,
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E-commerce&Retail,
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ESports&Gaming,
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EdTech,
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FinTech&Insurance,
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HR Tech,
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HealthTech&Wellness,
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Legal Tech и другие.
Проект поможет продвигать ИТ-индустрию Украины на международном рынке, повысить осведомленность о возможностях украинского ИТ, привлекать новые инвестиции в индустрию и масштабировать существующие бизнесы в сфере IT.
Презентация каталога Incredible Tech состоится 14 сентября с 17.00 до 18.30 в режиме онлайн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во время мероприятия можно будет узнать:
- Как проходит продвижение украинских ИТ-продуктов в мире. Об этом расскажут лидеры индустрии: представители власти и бизнеса, инвесторы и СЕО успешных украинских ИТ-компаний.
- В чем состоит суперсила компаний и продуктов, попавших в каталог.
- Как коммьюнити может способствовать выходу ИТ-продуктов на международные рынки.
Присоединиться к презентации каталога Incredible Tech можно по ссылке Ассоциация IT Ukraine.