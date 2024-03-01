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Бельгийский акселератор Seven Camp ищет украинские стартапы: детали программы
Бельгийский предприниматель Джером Лекланш совместно с основателем и управляющим партнером AVentures Capital Андреем Колодюком и при поддержке Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) запустили Seven Camp – акселерационную программу для стартапов в отраслях AI, CyberSet, FinT -Use (дроны, кибербезопасность, связь, hardware).
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA).
Детали программы
Продолжительность программы составляет 4 недели онлайн и 8 недель офлайн непосредственно в Брюсселе.
Учебная программа будет сфокусирована на развитии бизнеса, поиске клиентов и партнеров, привлечении финансирования, маркетинговых и продуктовых стратегиях, технологической наработке и усовершенствовании MVP проектов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Для украинских компаний и учредителей программа бесплатна : акселератор работает на основе success-fee, а также дает возможность участникам получить до 450 тысяч евро в виде smart money.
Что еще предлагает акселератор?
- Доступ к бельгийским и европейским грантам с фокусом на Dual - Use технологии;
- Доступ к исследовательским лабораториям в университетах Бельгии;
- Доступ к лабораториям по изготовлению прототипов и производственных мощностей;
- Содействие серийному производству и программе закупок;
- Помощь в поиске инвестиций и построении отношений с инвесторами в Dual - Use сферу;
- Помощь с временной релокацией в Брюсселе участников на время программы.
Подать заявку можно до 15 марта на сайте : https :// seven . camp / home
Акселератор является частью EU BUSINESS HUB – инициативы и представительства в Брюсселе, выполняющей функции адвокации интересов украинского бизнеса в ЕС, а также помогает в привлечении финансирования и налаживании партнерских связей.
Напомним, недавно чешско-украинский стартап в сфере foodtech Choice закрыл новый раунд инвестиций на сумму 2,5 миллиона долларов и открывает офисы в 4 новых странах: Казахстан, Грузия, Венгрия и Румыния. Ключевой инвестор этого раунда выступила J&T Ventures, также к соглашению присоединились Presto Ventures и Reflex Capital.