В Украине создали дистанционную платформу для эвакуации раненых военных

В рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, способную эвакуировать раненых с поля боя.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Согласно сообщению, платформа оснащена системой полного привода и позволяет ездить как на колесном ходу, так и на гусеничном. Платформа защищена от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью. Управлять им можно с расстояния до 700 метров, а запас хода платформы – до 10 км.

"Конкретно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора, и спасти раненого", - написал Федоров.

Он добавил, что опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания и сейчас находятся на стадии кодификации, после которой платформу можно будет снабжать военным.

Кластер Brave1

Напомним, масштабная платформа для развития военных инноваций Brave1 в Украине была запущена 26 апреля 2023 года. Это межотраслевой проект, совместная инициатива Министерства обороны, Генерального Штаба ВСУ, Совета национальной безопасности и обороны, Минцифры, Министерства стратегических отраслей и Министерства экономики.

Его цель – стимулирование и поддержка развития компаний, работающих в направлении оборонных технологий.

В рамках данного кластера уже были законтрактованы роботизированные турели "ШаБля", которые позволят бойцам сил обороны поражать цели на фронте дистанционно. ШаБля – это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, помогающая бойцам дистанционно уничтожать врага.

Также украинские изобретатели из Brave 1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов. Система AD Counter FPV генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым. Радиус работы системы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона составляет 3 000 м.