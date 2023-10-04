Для украинских защитников создали "плащи-невидимки"

На базе кластера Brave1 украинские разработчики создали инновационный защитный плащ от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Данный плащ имеет вес до 2,5 кг, не промокает, не горит и защищает от высоких температур. Компактность и легкость этой разработки делает ее удобной для бойцов на передовой, поскольку это позволяет им легко перемещаться и выполнять задания без лишней нагрузки.

"Плащ-невидимка – это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизнь наших военных на фронте", - написал Федоров.

Согласно сообщению, разработка уже прошла испытание в полевых условиях.

Напомним, ранее украинский производитель Piranha Tech создал и выпустил антидроновое ружье, которое перехватывает контроль над Mavic3.